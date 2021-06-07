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200'den Fazla Lider G7'yi Dünyanın En Yoksul Ülkelerinin Aşılanmasına Yardım Etmeye Çağırdı

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Aralarında 100'den fazla eski cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı olan 230 dünya lideri, G7 ülkelerinin liderlerini, düşük gelirli ülkeleri Covid'e karşı aşılamak için gereken 66 milyar doların üçte ikisini ödemeye çağırdı.
200'den Fazla Lider G7'yi Dünyanın En Yoksul Ülkelerinin Aşılanmasına Yardım Etmeye Çağırdı

Aralarında 100'den fazla eski cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı olan 230 dünya lideri, G7 ülkelerinin liderlerini, düşük gelirli ülkeleri Covid'e karşı aşılamak için gereken 66 milyar doların üçte ikisini ödemeye çağırdı.


Cuma günü başlayacak olan İngiltere'deki G7 zirvesi öncesinde liderlere gönderilen mektupta, bunun virüsün mutasyona uğramasını ve dünya çapında bir tehdit olarak geri dönmesini engellemeye yardımcı olacağı kaydedildi.
Gelişmiş ülkelerden oluşan G7 zirvesinde, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya liderleri bir araya gelecek.


Pazar günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 zirvesindeki meslektaşlarından "gelecek yılın sonuna kadar dünyayı aşılayarak savaş sonrası dönemin en büyük zorluğunun üstesinden gelmelerini" isteyeceğini söyledi, ancak finansman veya aşı paylaşımı konusunda ayrıntı vermedi.


Eski liderler G7'ye yazdıkları mektupta, 2020'nin aksine 2021'de küresel işbirliğinin başlayabileceğini belirttiler:
"2020 yılı küresel işbirliğinin başarısızlığına tanık oldu, ancak 2021 yeni bir çağın habercisi olabilir. Herkes her yerde güvende olana kadar hiç kimse Covid-19'dan güvende değil."


G7 ÜLKELERİNİN KENDİ ÇIKARINA
Mektupta, "G7 ve G20'nin düşük ve orta gelirli ülkeler için aşıları kolayca erişilebilir hale getirmesi bir hayır işi değil, her ülkenin stratejik çıkarınadır" denildi.


İmzacılar arasında eski İngiltere başbakanları Gordon Brown ve Tony Blair, eski BM Genel Sekreteri Ban-Ki Moon ve 15 eski Afrikalı lider de var.


Eski İngiltere Başbakanı Brown, "G7'nin ödemesi hayır işi değil, hastalığın yayılmasını, mutasyona uğramasını ve hepimizi yeniden tehdit etmesini önlemek için kendini koruma yolu" dedi ve ekledi:


"İngiltere'de kişi başına haftada sadece 30 peni (0,43 ABD doları), dünyanın en iyi sigorta poliçesi için küçük bir rakam."


Küresel aşı çalışmaları için iki yılda tahmini olarak 66 milyar dolara ihtiyaç var. Eski liderler, G7'nin ekonomilerinin büyüklüğüne göre maliyetin üçte ikisini ödemeyi garanti etmesini istiyor.


İmzacılar arasında Türkiye'den eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş ve eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış da bulunuyor.

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