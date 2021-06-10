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2010-2020 yılları arasında, 10 milyon 468 adet fidan üretildi, yaklaşık 7 milyon fidan dikildi

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10 yılda 5 hektardan fazla alanın ağaçlandırmasına destek vererek, 87 milyon TL kaynak aktardığı açıklandı.
2010-2020 yılları arasında, 10 milyon 468 adet fidan üretildi, yaklaşık 7 milyon fidan dikildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik ve Kalkınma (KEİ) Ofisi’nin koordine ettiği, KKTC Ormancılığının geliştirilmesi projeleri kapsamında, 10 yılda 5 hektardan fazla alanın ağaçlandırmasına destek vererek, 87 milyon TL kaynak aktardığı açıklandı.

Türkiye’nin finansal katkısı, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün teknik ekipman desteği ve KKTC Orman Dairesi’nin çalışmaları ile 2010-2020 yılları arasında, 10 milyon 468 adet fidan üretildiği, yaklaşık 7 milyon fidanın dikildiği belirtildi.

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