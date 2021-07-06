2011 kişi istifa etti YDP Bölündü, Millet Partisi doğdu!

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu YDP Genel Merkezi’ne giderek partisinden istifa etti.

Zaroğlu yaptığı açıklamada, “Benimle birlikte 2011 kişi daha partiden istifa etti. Millet Partisi’ni kuruyoruz. Parti merkezde bir siyasi anlayış izleyecek” dedi.

Beraberindeki 2 bin 11 kişi ile birlikte istifasını sunan Zaroğlu, basına da açıklamalarda bulundu.

Zaroğlu, istifasının ardından basına bir açıklama yaparak, “Bugün kanımca Kıbrıs Türk siyaset tarihindeki önemli günlerden bir tanesindeyiz” dedi.

YDP’den bugün istifa ettiğini dilekçeyle birlikte bildirdiğine işaret ederek, “Benimle birlikte 2 bin 11 kişi istifasını etti. YDP’den yapılan yanlışlıklardan hatalı tutumlardan dolayı bizimle beraber istifa ettiler. Genel Sekreter Enver Öztürk’ün ifadelerinden anlıyorum ki bu olayı manipüle etmeye çalışacaklar. Noterimizle birlikte, ıslak imzayla 2 bin 11 istifayı bildirdik. Bu kadar hassas düşünmemize rağmen, bunun yanında siyasette onurlu bir şekilde mücadele etmiş olarak, her imza kişilere aittir. 2 bin 11 imza ve karşılarında kişilerin isimlerini, kimlik numaralarını ve numaralarını bildirdik” şeklinde konuştu.