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2012’den beri ilk kez: Suriye Ordusu, stratejik M5 karayolunu geri aldı

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Suriye’de iç savaşın başlamasının hemen ardından stratejik öneme sahip M5 karayolunun hakimiyetini kaybeden Suriye hükümeti, yolda tam kontrolü ilk kez sağladı
2012’den beri ilk kez: Suriye Ordusu, stratejik M5 karayolunu geri aldı

Suriye Ordusu'nun İdlib ve Halep’teki operasyonları devam ederken, hükümet güçlerinin Halep-Şam karayolunda kontrolü 2012’den bu yana ilk kez tamamiyle geri aldığı bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, M5 olarak bilinen bu stratejik karayolunun tamamının Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçtiğini duyurdu. Rusya ve İran’ın desteğiyle ilerleyen ordunun, Halep’in batısındaki bir mahallenin de tamamen alınması sonrası M5 üzerinde tam kontrol sağladığı belirtildi.

Rusya ve İran'ın desteklediği Şam kuvvetleri, muhalif grupları bölgede kontrol ettikleri son bölge olan bir batı Halep banliyösünden çıkardıktan sonra karayolunun kontrolünü tamamiyle ele geçirdi.

M5 karayolu, Suriye’nin güneyindeki Deraa ile kuzeyindeki Halep kentini birbirine bağlayan stratejik bir hat. Bu karayolunun açılmasıyla, Şam-Halep arasındaki kesintisiz bağlantı 2012’den bu yana ilk kez sağlanmış oldu.

Suriye ordusunun İdlib’in güneyinde Türkiye’yle gerilimin gölgesinde sürdürdüğü operasyonlar ise Lazkiye ile Halep’i bağlayan M4 karayolunu açmayı hedefliyor. Bu iki yolun hükümet kontrolüne geçmesi, iç savaşın başından bu yana ülkenin en büyük kentleri arasındaki bağlantının ilk kez kurulmuş olması anlamına gelecek.

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