2015 Paris terör saldırıları davası başlıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te Kasım 2015'te 130 kişinin öldürüldüğü radikal İslamcı terör saldırılarıyla ilgili dava, bugün başlıyor.

Paris'te bugün hâkim karşısına çıkacak 20 sanık arasında saldırının başlıca failleri arasında gösterilen, Fransa ve Fas vatandaşı Salah Abdeslam da bulunuyor.

Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ediyor. 6 sanığın gıyaben yargılanacağı davada bin 765 kişi davacı sıfatıyla müdahil oldu.

Soruşturma dosyasının 500 klasörden fazla olduğu davaya 100'den fazla şahit davet edildi.

Terör gecesini yaşayan 300'den fazla mağdur ve mağdur yakını mahkemede yaşadıklarını anlatacak. Her birine yarım saatlik konuşma hakkı tanınacak ve bir duruşma gününde bu şekilde 14 ifadenin alınması planlanıyor. İfadelerin alınması yaklaşık 5 hafta sürecek.

Paris'te 13 Kasım 2015 Cuma günü radikal İslamcı saldırganlar Bataclan konser salonunda bir katliam düzenlemiş ve salonda bulunan 90 kişiyi öldürmüştü. Eş zamanlı olarak Paris'teki çeşitli bar ve restoranlara da silahlı saldırılar düzenlendi. Almanya ile Fransa arasında oynanan futbol karşılaşması sırasında da Stade de France futbol stadyumunda üç intihar bombacısı kendilerini havaya uçurdu. IŞİD'in üstlendiği saldırılarda 130 kişi hayatını kaybederken 350 kişi yaralandı.

Mahkemenin hükmünü en erken Mayıs 2020'de verebileceği belirtiliyor.