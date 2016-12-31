2016’da öğrendiğimiz 33 bilimsel gerçek

2016 yılında öğrendiğimiz ve ufkumuzu açan 33 bilimsel veri

Güneş sisteminde dokuzuncu bir gezegen olabilir, penis kemiği insanlar tek eşli yaşamaya başladıktan sonra kaybolmuş olabilir, ebeveynleri eğitmek otizm şiddetini azaltıyor... İşte Yeşilist'in derlemesiyle 2016'da öğrendiklerimiz:

1- Einstein’ın teorilerinde bahsettiği ağırlık dalgalarının varlığı, bilim insanları tarafından ispatlandı.

2- Yalnızca 4 ışık yılı uzağımızda Dünya benzeri bir gezegen bulunuyor.

3- Bir bilgisayar Go oyununun dünya şampiyonunu yenebilir.

4- Zika virüsü, mikrosefali adlı beynin düzgün gelişmesini engelleyen hastalığa sebep olabilir.

5- Zürafaların tek bir tür olmadığı, 4 farklı zürafa türü olduğu ortaya çıktı.

6- Britanya’da yaşayan bazı sincaplarda Orta Çağ’daki insanlarda görülen cüzzam hastalığına rastlandı.

7- Tanzanya’da 54 milyar küplük helyum gazı rezervi bulunuyor.

8- Yunan adalarından birinde doğal yollarla oluşmuş bir kaya grubu, su altında kayıp bir şehir görünümüne sahip.

9- 400 yaşında olduğu tahmin edilen, yavaş hareket eden dev bir köpekbalığı bulundu.

10- Penis kemiği olarak bilinen baculum, insanlar tek eşli yaşamaya başladıktan sonra kaybolmuş olabilir.

11- Bilinen en büyük asal sayı 274,207,281 Bu sayı bir önceki rekor sayıdan 5 milyon hane daha fazla.

12- Güneş sisteminde Dünya’nın 10 katı büyüklükte ve yörüngesi Neptün’den ortalama 20 kat daha uzakta olan dokuzuncu bir gezegen olabilir.

13- Dünya’nın, adı (469219) 2016 HO3 olan ikinci bir Ay’ı (daha doğrusu çeyrek uydusu)bulunmakta.

14- 99 milyon yıl önce küçük bir ejderha, kuyruğunu ambere kaptırmış ve kuyruk tüyleri günümüze kadar ulaşmış durumda.

15- Plüton’un atmosferi bizim düşündüğümüzden daha yoğun ve soğuk.

16- Bu cüce gezegenin kalp şeklindeki yüzeyinde de birbirine hiç benzemeyen araziler bulunuyor.

17- 1,7 ve 3,2 milyon yıl önce bazı yıldızlar Dünya’nın çok yakınında süpernova gerçekleştirdiler.

18- Kayıp uzay gemisi Philae’nin kalan son parçası 67P/Churyumov-Gerasimenko, büyük bir kayanın gölgesinde bulunuyor.

19- 320 ışık yılı uzaklıkla 3 Güneş’e sahip dev bir gezegen bulunuyor.

20- Yavru ördekler ‘aynı’ ve ‘farklı’ konseptlerini ayırt edebilirler.

21- Tüysüz köstebek fareleri kansere tamamen bağışıklık sahibi değiller.

22- Tardigradlar 30 yıl boyunca dondurulduktan sonra yaşamlarına devam edebilirler.

23- Morina balıkları bölgesel olarak farklı aksanlara sahip olabilirler.

24- Klonlanan hayvanlar geç yaşlara kadar sağlıklı bir şekilde büyüyebilirler. Dolly’nin 4 klonu da ciddi hiçbir hastalığa yakalanmadan yaşlandılar.

25- Son 20 yılda İngiltere ve Galler’deki bunama oranları düşüş gösterdi.

26- Londra gibi büyük şehirlerde bisiklete binmek, hava kirliliğinin olumsuz etkilerini yok ediyor.

27- Ebeveynlere otizmli çocuklarla farklı etkileşim yollarını öğretmek, otizmin şiddetinde azalma sağlıyor.

28- Küfretmek, sözük hazinesinin darlığına işaret etmek zorunda değil.

29- Gezegenimizde yaşayan insanların üçte biri, bulundukları yerden Samanyolu’nu göremiyorlar.

30- Dinazorların yok olmasına sebep olan şey muhtemelen isti.

31- Karbondioksit, İzlanda’daki yer altı volkanik kayalarıyla birleştiğinde taşa dönüşüyor.

32- En saf ve büyük elmaslar Dünya yüzeyinin yüzlerde kilometre altındaki sıvı metallerin içerisinde oluşmuş.

33- Antartika’daki ozon tabakasındaki hasar iyileşiyor.