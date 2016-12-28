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2016'da Wikipedia üzerinde en çok değiştirilen sayfalar açıklandı

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2016'da Wikipedia üzerinde en çok değiştirilen sayfalar açıklandı
Yılın son günlerinde, internet devleri bir yıl içinde yaşanan gelişmeleri özetleyen raporları kullanıcılar ile paylaşıyor

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia üzerinde 2016 yılında en çok düzenlenen sayfaların listesi paylaşıldı. Açıklanan rapora göre bu yılın en çok düzenlenen Wikipedia sayfaları arasında, Donald TrumpVincent van Gogh ve 2016 yılında ölenler başlıkları ilk 20’de yer aldı. ABD başkanlık seçimleri ile alakalı başka başlıklar da listeye giren 

Wikimedia Foundation tarafından açıklanan rakamlara göre Van Gogh’un sayfası 3 bin 551 kez değiştirildi. Bunun sebebi, başlığı yüksek kaliteli içeriğin bir göstergesi olarak ‘featured’ statüsüne ulaştırma çabasıydı. Dört farklı Vikipedi editörü bu başlığı tekrar tekrar düzenledi. Modernist takma adını kullanan bir editör “Van Gogh onlarca yıldır sürekli yanlış anlaşılan, yeniden yorumlanan, üzerinde çalışılan ve çalışmaları tekrar edilen ancak bir şekilde gerçek doğasını gizlemeyi başaran bir sanatçıydı.” diyor.

2016’da yaşamını yitiren ünlü kişiler arasında David Bowie ve Prince gibi sanatçıların yanında, boks efsanesi Muhammed Ali ve Küba’nın lideri Fidel Castro'da bulunuyordu. Yıl içinde toplam 18 bin 230 kez düzenlenen ‘2016 yılında ölenler’ listesi, diğer başlıklara göre açık ara farkla en çok düzenlenen başlık oldu.

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