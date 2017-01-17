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2016'nın internette en sık kullanılan şifreleri

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2016'nın internette en sık kullanılan şifreleri
Siber güvenlik uzmanları 10 milyon kullanıcı şifresini inceledi

Bir şifre seçerken hatırlayabileceğimiz kolay bir şey olmasını tercih ederiz. Ancak güçlü olmayan şifreler internet hesaplarımızı tehlikeye sokabilir.

Peki 18atcskd2w, 1q2w3e4r veya 3rjs1la7qe gibi şifreler nasıl 2016'nın en sık kullanılan şifreler listesine girdi?

10 milyon şifreyi incelediğini söyleyen siber güvenlik şirketi Keeper'ın verilerine göre, 2016 yılında en çok kullanılan 25 şifre sırasıyla; 123456, 123456789, qwerty, 12345678, 111111, 1234567890, 1234567, password (şifre), 123123, 987654321, qwertyuiop, mynoob, 123321, 666666, 18atcskd2w, 7777777, 1q2w3e4r, 654321, 555555, 3rjs1la7qe, google, 1q2w3e4r5t, 123qwe, zxcvbnm, 1q2w3e idi.

Listede oldukça basit şifrelerin yanında yer alan bu karışık şifreler aslında spam robotları tarafından kullanılıyor.

Siber güvenlik üzerine blog yazan Graham Cluley, bu şifrelerin forumlarda oluşturulan sahte hesaplardan alındığını söylüyor.

Bu spam hesaplar genelde sahte ilaçlar ve zayıflatıcı haplar satmak gibi işler yapan dolandırıcılar tarafından kullanılıyor.

Sayılar, büyük ve küçük harfler ve özel karakterler kullanmak daha kuvvetli şifreler yaratır.

Sözlükte yer alan kelimeler kullanmak bilgisayar korsanlarının işini kolaylaştırır çünkü 'sözlük saldırısı' yaparak şifrenizi kırabilirler.

Güçlü şifreleri yaratmak ve hatırlamak zordur. Bu nedenle sizin yerinizi şifre yaratacak şifre yöneticisi araçlarını kullanabilirsiniz.

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