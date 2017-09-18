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2017-2018 Adli Yılı açıldı

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2017-2018 Adli Yılı açıldı
2017-2018 Adli Yılı, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Başsavcı Aşkan İlgen, bazı bakan ve milletvekilleri, siyasi parti başkan ve temsilcileri, avukatlar ve çok sayıda konuk katıldı.

Törende, Türkiye’den konuk olarak Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanı Faruk Gök, Danıştay Başkan Vekili Namık Kemal Ergani, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Nuri Necipoğlu ve Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil de yer aldı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in konuşmasıyla başlayan tören, Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, Başsavcı Aşkan İlgen ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmalarıyla devam edecek.

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