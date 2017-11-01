2017 Faiz Destekli Kobi Yatırım Kredisi Programı açıklandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 2017 Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredisi Programı’nı bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Buna göre, sanayi sektöründe, yıllık cirosu 10 milyon TL’nin üzerinde olan işletmelere, yatırım projeleri karşılığında faiz katkısı 500 bin TL olan 2017 Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredisi Programı uygulanacak.

Proje kapsamına göre, kredi vadesi maksimum 1 yıl ödemesiz, +6 yıl olarak belirlendi. Kredi vadesi 7 yıl olan faizin TR-1 oranı müşteriden kalan 4+1 (5 puan) TC kaynaklı olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nca karşılanacak.

2017 YILINDA HAYATA GEÇİRİLEN PROGRAMLAR

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bu programın, bakanlığının kobi gelişim merkezi üzerinden hazırladığı ve uygulamaya koyduğu 9. program olduğunu ifade ederek, önceden hayata geçirilen programlar ve getirileri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Atun 2017 yılı sonuna kadar hayata geçirdikleri programlarla 17 milyon 500 bin TL’yi reel piyasaya aktardıklarını söyleyerek, DAÜ’nün yaptığı bu yatırımların ekonominin büyümesine yaptığı katkının ne kadar olduğuyla ilgili çalışmayı da paylaştı.

Yapılan bu bilimsel çalışma ile özellikle imalat sektöründe verilen desteklerin yüzde 5.8’lik bir büyüme sağladığını belirten Atun, “İş sadece tahsis edilen parayı almakta değil doğru noktalarda doğru yöntemlerle etkin şekilde kullanımını sağlamakla alakalı” dedi.

Verilen hibelerin de istihdamı arttırdığını ve geri dönüşlerin tam da arzu ettikleri şekilde olduğunu dile getiren Atun, mali bütçenin onaylanmasıyla yeni destek programları açıklayacaklarını da söyledi.

Atun, işsizlik oranlarının AB’nin altında olduğunu ve bunun da 8 yılda ülke ekonomisinin ne kadar doğru hamlelerle yönetildiğinin kanıtı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz gün yapılan denk bütçe açıklamasının da kendilerini mutlu ettiğini belirten Atun, “Biz bunun planlamalarını 2009 yılında 2016 olarak belirlemiştik 2015’de ekonomik programın imzalanması gecikince bir yıl uzadı” dedi.