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2017 Grammy gecesine Beyonce damgası

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2017 Grammy gecesine Beyonce damgası
Bu yıl 59’uncusu düzenlenen Grammy Ödül Töreni’ne sahne şovuyla Beyonce damga vurdu.

Müzik dünyasının en büyük ödül gecesi olan 59. Grammy Ödül Töreni dün gece Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlendi.

Gecenin en renkli anı, ikiz bebeklere hamile olduğunu kısa süre önce açıklayan Beyonce’nin sahne performansı sergilemesi oldu.

35 yaşındaki bir çocuk annesi ABD’li şarkıcı, göbeğini açıkta bırakan altın rengi cesur kostümüyle dikkat çekti.

Şarkıcı, Lemonade albümünden Love Drought ve Sandcastles şarkılarını seslendirdiği bir performans sergiledi.

Beyonce’nin bir ‘kraliçe’ gibi lanse edildiği sahne şovunda ünlü şarkıcının sandalye üzerinde akrobatik hareketler yapması dikkat çekti.

Sahnede binlerce çiçeğin arasında şovunu sergileyen Beyonce’ye, yaklaşık dokuz dakikalık performansı esnasında 20’nin üzerinde dansçı eşlik eti.

Beyonce’nin Grammy performansı için dört gün boyunca prova yaptığı öğrenildi.

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Şarkıcının performansı izleyicilerden büyük beğeni aldı.

 

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