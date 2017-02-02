2017 İlkbahar modası

2017 İlkbahar Yaz trendlerine hızlı bir bakış atmaya ne dersiniz? Şunun şurasında ne kaldı ki! İndirimler başladımı arkasından şubat gibi ilkbahar yaz kreasyonları mağazalardaki yerlerini alırlar bile!…

İşlemeler: Hemen kaçıp giteceklerini sanmıyordunuz değil mi? İşlemeler hayatımızda olmaya devam ediyor! Modern 70′ler:

70′li yılların renkleri, metaryelleri, desen ve silüet detaylarını barındıran modern retrolar sezon modasında yerini aldı bile.

Fırfır ve çizgili bir arada: Hem fırfırlar hemde çizgililer… Sezonun öne çıkan trendlerini bir araya yorumlayan bu parçalar birçok modacının koleksiyonlarında yer verdiği detaylardan.

Bol kesimli pantolonlar: Geniş ve bol pantolonlar karşımıza çıkıyor şimdi de… Her zaman yeri olan bu bol kesimleri sezon modasına uygun olarak yorumlamak için iki başlık var. Birincisi minimalist stili vurgulamak, ikincisi asimetrik kesimlerle sahip parçalarla kombinlemek.

Baskılı Tshirt: Özellikle Pre-Summer koleksiyonlarıda karşımıza çıkan baskılılar bu yaz oldukça kullanımlı parçalardan olacak. Herşeyle baskılı tshirt sloganını tutturalım! Sezonun baskılı tshirt trendinin detayı vintage tipografi kullanımları.

Boyut kazan: Kumaşların üstüne boyut kazandıran süslemeler gelecek yaz sezonunda da var. Her sezon ucundan kıyısından bu akımdan bahsediyoruz ama sesli bir şekilde ana trend olmasa da gelecek vaad eden bir moda akımı olacağı kesin.

Tropik lezzet: Özellikle Brezilya ve Küba temalı ilereyen tropik akım trendi olarak karşımıza çıkıyor.

Yıpranık püsküller: Püsküller bu sefer daha farklı bir yapı ile karşımıza çıkıyor, biraz daha safari temalı ve daha salkım saçaklı olarak. Detaylarda kullanılan yıpranmış püsküller bu sezonun mikro trendlerinden.

Tül elbiseler: Bu kış hayatımıza hızlıca giren şifonlar, özellikle İnditex grupta karşımıza çıkmıştı. İlkbahar sezonuyla beraber yürüyerek başlayan şifonlar koşarak devam edecek, hatta gelecek kış sezonunda da göreceğimiz bu kumaş için indirimlerden güzel birer parça edinebilirsiniz.

Kalın Çizgiler: Geometrik hareketlerin altını kalın çizelim! Kullanım olarak ince çizgilere göre daha kolay olan kalın çizgilileri boyuna tercih edip doğru bir silüet oluşturabilisiniz, bunu kesinlikle avantaja dönüştürün!…

Düğme detayları: Düğmelerle süslenmiş parçalar bu sezonun minik trendlerinden, belki sizde kendiniz düğmelerle süsleyerek bir parça edinebilirsiniz. El emeğiyle yapılabilecek bu detay ilkbaharda kendi etkisini gösterecek.

Hayvan desenleri: Hep varlar hep var olacaklar! İster desenleri karıştırarak maksimalist ister günümüzün akımı olan uyumsuzluğun uyumu ana başlığı altında sportif bir tshirtle kullanabilirsiniz.

Blazer ceket: İlkabahar aylarında kurtarıcı parça görevi gören blazer ceketlerin sezon yorumu ve modacıların yarattığı silüetler aslında alıştığımızın dışında bir espriye sahip değil. Fakat siz hala zamansız bir blazer ceketiniz olduğunu düşünmüyorsanız, hemen edinin!

Büstiyer dönemi başlasın: Belki sportif detaylarla belki biraz okyanus kıyılarının esintileriyle karşımıza çıkan büstiyerlere gardrobunuzda yer açın. Defile styling’leri her ne kadar göbek dekoltesiyle kullanılmış olsa da bu parçayı yorumlamak, kombinlemek sizin hayal gücünüze kalmış.

Çiçekler: 2017 versiyonlu çiçek desenleri karşınızda biraz daha büyük ve kalın çizgilere sahip. Romantik minik çiçeklere veda ediyoruz!

Çizgi çizgi: Bu sezon denizci teması çizgilerinin dışında genel çizgiye vuruş devam ediyor, renkli yada düz kontrast tonlarda çizgililer oldukça çok karşımıza çıkacak.

Maksi elbiseler: Sezonun elbise yorumlamasında ön plana çıkan detaylar; hanım hanımcım, robadan inen kolsuz bisiklet yakalı elbiseler bu sezon maksi elbiseleride aranacak özelliklerden olmalı.

Tropik hareketler: Bu sezon tropik detaylar gotik! Koyu renklerin vurgulandığı, tropik nesnelerin canlı renklerinden yoksun olan bir sezon bekler bizi.

Bel odaklanması: Kalın kemerlerle bel vurgulaması tekrar aramıza girdi, zaman zaman demode olup tekrar dirilen bu trend bu yaz kendini çok belli etmese de 2017 sonbahar sezonuyla beraber tekrar çıkış sağlayacak.

Metalikler: Yaz sezonuna yorumlanan metalik vurgu, özellikle açık tonlarda olmak üzere sezonun başlıca trenlerinin başında geliyor.Özellikle Jason Wu’nun mavi tonlaması favorim!

Omuzlardaki kesikler: Durdurak bilmeyen trend aslında bir başlık altında yazılmaktansa her sezon hayatımızda diyerek geçebiliriz! Siz siz olun omuz detayı vurgulanan parçalardan vazgeçmeyin, hatta onlara bir de fırfır ekleyin!

Peri masallarından: Peri masallarından fırlayıp gelmiş hikayeler olacak yeni sezonda. Aslında trendlerin çoğu bu sezonda içiçe geçmiş durumda. Bu trend hem fırfır hemde organze, şifon ve tül kumaşların bir arada kullanımıyla masalsı bir hava yakalıyor. Feminen detayların vurgulandığı bu ana trend başlığı ihtiyaçımız olan neşeyi yakalatabilir sezonda!

Feminen işçi: İşçi kıyafetlerine gönderme yapan, tulum ve takımlar sezonun ilkbahar trendlerinden.

Kırmızı ışıkta dur: Özellikle ilkbahar sezonunda ön planda olacak olan kırmızı rengi, en canlı en kırmızı haliyle karşımıza çıkıyor. Valentino dantel kırmızı elbisesi ve onu tamamlayan kırmızı çanta ve ayakkabısı stil koduyla vurgulanan kırmızıyı çokca göreceğiz.

Mısır çarşısına doğru: Köri, karabiber, nane, pul biber! Baharat renkleriyle sıkı bir takım geliyor. Safari temasına gönderme yapan baharat tonları bu sezonun tema renklerini oluşturarak güzel hikayeler çıkarıyor.

Sararmaya hazır olun: Sarı tonlamaları sezonun öne çıkan trendlerinden. Max Mara limon sarı mı? yoksa Emilio Pucci yumurta sarısı mı? favorin karar ver!

Vanilya beyazı: Beyazlar yaz sezonunun vazgeçilmez rengidir. Baştan aşağı beyaz oluşumlar artık alışageldiğimiz bir akım fakat beyazın tonlarında oyunlar oynayan tasarımcılar bu sezon özellikle vanilya beyazına ağırlık vermiş gibi görünüyor.