 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.437
  • Altın 141,404
  • Dolar 3,6303
  • Euro 4,1424
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 39 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

2017 LYS sınav sonuçları bugün açıklanıyor

»
2017 LYS sınav sonuçları bugün açıklanıyor
2017 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sınav sonuçları bugün açıklanıyor.Sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi internet adresi https://sonuc.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,  alınan puanlara göre yine ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz - 26 Temmuz 2017 tarihleri arasında tercih işlemleribireysel olarak gerçekleştirilmeli.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinin tamamlanması gerektiği belirtilen açıklamada, tercih işleminin ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması ve tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmak için ekranda “2017-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesinin mutlaka görüntülenmesi istendi.

Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabileceği ifade edilen açıklamada, “Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir” denildi.

Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların bu işlemi elektronik ortamda yapacağına işaret eden açıklamada,  tercihlerin tümüyle iptalinin yapılamayacağı ve tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacağı belirtildi.

Tercih işlemi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesini ve yazıcıdan tercih listesinin alınarak saklanmasını tavsiye eden açıklamada, “Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler ÖSYM’de kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır” denildi.

Ağustos ayında sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin ise 14 Ağustos – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ İletişim Fakültesi mezunları diplomalarını aldı27 Haziran 2017 Salı 14:14
  • Onkoloji servisinde tedavi gören öğrenciler karnelerini aldılar23 Haziran 2017 Cuma 13:54
  • DAÜ ile Warwıck Üniversitesi arasında işbirliği23 Haziran 2017 Cuma 12:32
  • LAÜ 2016-17 yılı mezuniyet töreni yapıldı23 Haziran 2017 Cuma 10:47
  • Meslek Liselerinin 9’uncu sınıflarına başvuruları bugün sona eriyor23 Haziran 2017 Cuma 10:45
  • DAÜ’nün mezun sayısı 50 bine yaklaştı21 Haziran 2017 Çarşamba 13:24
  • AÖA mezuniyet töreni cuma günü yapılacak21 Haziran 2017 Çarşamba 13:23
  • Uluslararası Final Üniversitesi’nden çift diploma...18 Haziran 2017 Pazar 15:48
  • “Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve kurumsal yönetim eğitimi” verildi17 Haziran 2017 Cumartesi 13:33
  • Başbakanlık ve AKÜN arasında protokol imzalandı16 Haziran 2017 Cuma 15:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti