Tüm dünyanın merakla beklediği sinema endüstrisinin en önemli ve en prestijli etkinliği olan Oscar Ödül Töreni (89. Akademi Ödülleri), ABD'nin Los Angeles eyaletindeki Dolby Tiyatrosu'nda Jimmy Kimmel'ın sunumuyla gerçekleşti. En iyi film toplam 6 ödül kazanan La La Land olarak açıklandı, ardından Moonlight'ın seçildiği duyurularak Oscar tarihinde bir ilk yaşandı.

Trump'a yapılan göndermeler geceye damgasını vururken, Mahershala Ali, Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu...