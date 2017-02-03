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2017 Tırnak Modası

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2017 Tırnak Modası
2016-2017 Sonbahar/ Kış manikür trendlerinde çizgiler ön plana çıkıyor.

2016-2017 Sonbahar/ Kış manikür trendlerinde çizgiler ön plana çıkıyor. Bahar 2016 trendlerinde yuvarlak kesim tırnaklarda bile rastladığımız çizgi desenleri, sonbahar ve kış sezonunda da karşımıza çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Kıyafetlerdeki çizgi saplantısını da göz önünde bulundurursak bu trendin sürmesi beklenilmedik değil. Basit görünümlerine rağmen büyük bir etki yaratıyorlar. Minimalin bazen maksimum cazibeye sahip olabildiğini

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Delpozo’nun 2016 Sonbahar şovunda, temiz tırnakların üzerine boydan boya uzatılan basit çizgilerden de görebiliyoruz. Ya da Laquan Smith’in mat köstebek rengindeki tırnakların üzerine geçtiği basit altın rengindeki şeritler ise sofistike ve kadınsı bir cazibe yaratıyor. Minimalin bazen maksimum cazibeye sahip olabildiğini

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Delpozo’nun 2016 Sonbahar şovunda, temiz tırnakların üzerine boydan boya uzatılan basit çizgilerden de görebiliyoruz. Ya da Laquan Smith’in mat köstebek rengindeki tırnakların üzerine geçtiği basit altın rengindeki şeritler ise sofistike ve kadınsı bir cazibe yaratıyor. Son dönemde Instagram'da da yapım videolarına sıkça rastlayabileceğiniz bu manikür modellerini evde kendiniz de uygulayabilirsiniz. Bir bant yardımıyla tırnaklarınızda istediğiniz deseni oluşturup, ojenizi uyguladığınızda bu son trendi kolaylıkla yakalamış olacaksınız.

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