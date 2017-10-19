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2017 Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi Konferansı başlıyor

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2017 Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi Konferansı başlıyor
Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi Konferansı (ICONFLE 2017), 20 – 21 Ekim 2017 tarihlerinde DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu ev sahipliğinde yapılacak olan ‘Yabancı Dil Öğretiminde Güncel Konular’ temalı Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi Konferansı (ICONFLE 2017), 20 – 21 Ekim 2017 tarihlerinde DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek.

20 Ekim 2017 tarihinde, saat 09:00’da açılışı gerçekleştirilecek olan söz konusu konferans ile, dil öğretmenlerine ve eğitimcilerine fikir alışverişi yapma imkanı sağlanması ve yabancı dil ile ilgili güncel konularda bilgi paylaşımı olanağı sunulması hedefleniyor.

İngilizce olarak düzenlenecek uluslararası konferansta; Müfredat Tasarımı ve Materyal Geliştirme, Dil Sınavları, Ölçme ve Değerlendirme, Mesleki Gelişim, Yöntembilim, Öğretmen Eğitimi, Eğitim Teknolojisi ve Dil Öğrenimi, Öğrenci / Öğretmen Özerkliği, Küresel ve Kültürel Konular, Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akreditasyon konularında çeşitli sunumlar ve tartışmalar yapılacak.

Konferans konuşmacıları arasında, dünya çapındaki yazar ve ana dili İngilizce olmayanlara İngilizce dili öğreten (ELT) öğretmenlerinden Steve Taylore-Knowles, Tony Prince, Andy Hockley, Paul Seligson, Prof. Penny Ur ve Jon Hird gibi önemli isimler yer alacak. Konferans programına ICONFLE internet sitesi olan “iconfle.emu.edu.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

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