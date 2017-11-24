2017 yılı kadın girişimcileri ödüllendirildi

2017 Yılı Kadın Girişimcileri belli oldu. 6 kadın girişimciye ödülleri düzenlenen törenle verildi. Yılın kadın girişimcileri; 8 farklı sektör, ekonomik örgütten birer temsilci ve bağımsız bir ekonomistin yer aldığı jüri tarafından seçildi.

Yılın Kadın Girişimcisi Ciddi Mutfak Direktörü Amber Ciddi Arabacı, Yılın Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimcisi Çiftçi Nesrin Şen, Yılın İlham Veren Kadın Girişimcisi İstanbul Perde Direktörü Müge Ergüden, Yılın Gelecek Vadeden Girişimcisi Bridal Butique-Haute Couture Direktörü Bahar Doratlı, İş Kadınları Derneği Onur Ödülü Reşat Kuyumculuk Direktörü Huri Altınör ve Telsim Özel Ödülü Analiz Yazılım Direktörü Havva Taçyıldız’ın oldu.

İş Kadınları Derneği’nin (İKD) yedi yıldır düzenlediği ve Telsim’in ana sponsorluğunda gerçekleşen Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nde, başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi. Gecede Demet Alkan piyanosuyla ve Soprano Ayşe Güler Akın konser verdi.

İş Kadınları Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, sunuculuğunu Didem Gürses’in yaptığı “Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganıyla düzenlenen törene, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve İKD Başkanı Şenay Ekingen’in yanısıra birçok işkadını ve bürokrat katıldı.

EKİNGEN: “ÖZGÜVENİ YÜKSEK OLAN KADINLARIN HAKİM OLDUĞU TOPLUMLARIN GELECEĞİ PARLAK OLUR“

Ödül töreninde konuşma yapan İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, dernek olarak, her zaman kadını güçlendirmeye, kendi işini kurup yolunu açmasına dönük bilgilendirme, çalışma ve değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Gençlere kendi iş hayallerinin arkasından koşması için ilham vermeye ve onları yönlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Ekingen, kadın gücünün ekonomiye kanalize edilmesinin ülke için en basit ve kolay ekonomik gelişme olduğunu vurguladı.

Ekingen, çalışan ve kazanan kadınların daha güçlü ve özgüveni yüksek olduğunu belirterek, özgüveni yüksek olan kadınların hakim olduğu toplumların çağdaş ve geleceği parlak olduğunu ifade etti.

Ekingen, bu süreçte emeği geçenlere, jüri üyelerine, İKD’ye ve katkılarından dolayı Telsim’e teşekkürlerini iletti.

TANPINAR: “KADINLAR SADECE % 30’LUK KOTALAR DEĞİL HAYATIMIZIN % 100’Ü”

Kadın girişimcileri desteklemek, nitelikli, kadınların sayılarını artırmaya yönelik bu etkinliği çok önemsediklerini ve benimsediklerini ifade eden Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, ekonomik değer yaratan iş kadınlarını desteklemek ve yeni kadın girişimcileri iş dünyasına kazandırmak adına atılacak tüm adımları cesaretlendirmek, tüm sektörlerin, kurumların, siyasetçilerin ve herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Lider, çağdaş, demokratik, dinamik, üretken, bilime, uzmanlığa önem veren, iş dünyasında kadının “iş insanı” olarak değerlendirildiği ve desteklendiği, evrensel değerde uygarlık seviyesinde bir ülke yaratılmak isteniyrsa, bunu herkesin hep birlikte başarabileceğini söyleyen Tanpınar, “Kadın; tüm hayatımızın % 100’ünü dolduruyor” diyerek, kadınların sadece seçim zamanı % 30 kotası ile hatırlanmasını istenmediğini belirtti. “Esas arzuladığımız; kadına yönelik şiddete, ötekileştirmeye, bahaneler hazırlayarak kanıksadığımız ve kanıksattığımız fırsat eşitsizliğine karşı dik durmaktır” diyen Tanpınar, Vodafone çalışanlarının yarıdan fazlasının ve yönetim kadrosunun çoğunun kadınların temsiliyetinden oluştuğunu söyledi.