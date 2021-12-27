  • BIST 1.897,13
  • Altın 663.59000
  • Dolar 11.5146
  • Euro 12.9472
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

2017 yılında ‘Lenf’ kanseri teşhisi konulan Aysel Metni hastalığını atlattığını açıkladı

» »
2017 yılında ‘Lenf’ kanseri teşhisi konulan Aysel Metni hastalığını atlattığını açıkladı.
2017 yılında ‘Lenf’ kanseri teşhisi konulan Aysel Metni hastalığını atlattığını açıkladı

2017 yılında ‘Lenf’ kanseri teşhisi konulan Aysel Metni hastalığını atlattığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Metni “Çok şükür savaşı ben kazandım umarım herkese umut olurum” dedi.

Aysel Metni’nin açıklaması şöyle:

Cuma’nın mübarekliği. Bildiğiniz üzere yaklaşık 5 yıldır kanserle mücadele vermekteyim herkese verdiğim mücadele ile örnek olmaya çalıştım.

Kanserin değil bizim güçlü olabileceğimizi kanıtladım ve sonunda ben kazandım. İlik nakli olmadan bütün vücudumdaydı bu illet şükürler olsun ki kurtuldum sadece akciğerimde kaldı oda izde olabilir. Ama benim için en güzel haber hastalığımın sürecinin bir daha tekrarlanmayacak olması. Çok şükür savaşı ben kazandım umarım herkese umut olurum doktorların 3 ay yaşamaz dediği kızım ben Allah’ın izni ile her şey olur”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılbaşı sofralarında hangi tatlı, kaç kalori?27 Aralık 2021 Pazartesi 11:42
  • Üçüncü Doz Aşısını Yaptırmayan Kişilerde Akciğer Tutulumu Yaşanıyor26 Aralık 2021 Pazar 13:31
  • İtalya'da 54 Bin 762 Vaka İle En Yüksek Günlük Kovid-19 Vaka Sayısına Ulaşıldı26 Aralık 2021 Pazar 11:35
  • B12 Vitamin Neden Önemli26 Aralık 2021 Pazar 11:24
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 250 Milyonu Geçti26 Aralık 2021 Pazar 10:22
  • Avrupa Sil Baştan! Rekor Üstüne Rekor25 Aralık 2021 Cumartesi 23:51
  • Covid İnkarcısı 'Belçika'nın En Güçlü İnsanı' Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti25 Aralık 2021 Cumartesi 23:38
  • Bilimsel Araştırma: Üçüncü Doz Aşı Omicron’a Karşı Sadece 10 Hafta Koruma Sağlıyor25 Aralık 2021 Cumartesi 23:16
  • mRNA aşıları Pfizer-BioNtech ve Moderna, '3. dozda en yüksek koruma sağlıyor'25 Aralık 2021 Cumartesi 23:06
  • 3’üncü Ve 4’üncü Dozda Yan Etki Biraz Daha Fazla25 Aralık 2021 Cumartesi 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti