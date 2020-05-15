2017 yılından beri kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında Palm Beach bölgesindeki balıkçı barınağında tespit edilen Halil Koca isimli şahsın 2017 yılından beri KKTC’de kaçak olarak ikamet ettiği ortaya çıktı. Suçüstü tutuklanan zanlı Koca, bugün “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı, zanlı mahkemede “bir an önce ülkeme geri dönmek” isterim dedi.

Mahkeme, hakkında ihraç işlemleri başlatılan zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

BALIKÇI BARINAĞINDA TESPİT EDİLDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Abdülkadir Gildir mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Halil Koca’nın, 14 Mayıs 2020 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından Palm Beach balıkçı barınağında yapılan kontrolde tespit edildiğini söyledi.

Muhaceret Şubesi’nden yapılan soruşturmada zanlının 15 Mayıs 2017 tarihinde KKTC’ye turist vizesi ile geldiğinin ancak 13 Ağustos 2017 tarihinde vize süresinin dolmasına rağmen yurt dışına çıkış yapmadığını belirten Gildir, zanlının KKTC’de kaçak olarak kalmaya devam ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Gildir, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ve ihraç işlemlerinin başlatıldığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.