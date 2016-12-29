"2017’de seferberlik ilan edilmeli”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 2016 yılında hükümetler ve milletvekillerinin hayal kırıklığı yaşattıklarını savunarak, 2017 yılında seferberlik ilan edilerek bazı hususların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

KTSO’dan yayımlanan yeni yıl mesajında, 2016 yılının bölgede yaşanan siyasi istikrarsızlıkların ve huzursuzlukların arttığı, Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin ve terör saldırılarının etkisinde zor bir yıl olduğu kaydedildi.

Mesajda, bu gelişmeler ışığında küresel piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığının artmaya başlaması, başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülke ekonomilerinde yaşanan durgunluk veya düşük büyümenin TL’de aşırı değer kayıpları yaşanmasına neden olduğu kaydedildi.

KKTC’de de 2016 yılının siyasi istikrarsızlığın devam ettiği verimsiz bir yıl olduğu, 2016 yılında hükümet programı ve Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolde belirtilen yapısal reformlardan çoğunun hayata geçirilmediği ifade edildi.

Ülkenin yapısal ve kronik sorunlarının çok acı olaylar neticesinde bir kez daha gün yüzüne çıktığı, hükümetin bunları geçici çözümler üreterek çözmeye çalıştığı kaydedilen mesajda, elektrikte sürdürülebilir bir yapı kurmak yerine günü kurtarmaya yönelik insafsız ve astronomik bir zam yapılarak, hane halkı ve üreticilerin cezalandırıldığı ileri sürüldü.

Mesajda, “Meclis yılın son günlerini, toplumun genelini acilen ilgilendiren AB müktesebatına uyum çalışmaları, ekonominin gelişimine katkı sağlayacak Araştırma-Geliştirme ve Teknoloji Bölgeleri Geliştirme yasa tasarıları ve kamuda çalışma düzenini reforme edecek Kamu Reformunu bitirmek yerine 2017 bütçesinde kaynağı konmamış, mali disiplini bozacak popülist ve yasal mevzuata uyumlu olmadığı iddia edilen Özelleştirme Yasası’nı oybirliğiyle onaylamıştır. 2016 yılında hükümetler ve milletvekilleri maalesef hayal kırıklığı yaratmışlardır” denildi.

Mesajda, “tüm olumsuzluklara rağmen, 2016 yılı içerisinde Türkiye’den su temini projesinin hayata geçirilmesi, iki toplum lideri arasında devam eden müzakerelerin önemli bir noktaya gelmiş olmasının Kıbrıs sorununa federal bir çözüm bulunması açısından oldukça önemli gelişmeler” olduğu vurgulandı.

2017’nin ülke için verimli bir sene olması için hükümet, milletvekilleri, kamu ve özel sektör olarak seferberlik ilan edilerek, AB müktesebatına uyum çalışmaları, ekonomide sürdürülebilir kalkınma modeli ve ihracatın artırılması, kamu reformunun hayata geçirilmesi kayıt dışılığın azaltılması ve kablo ile elektrik projesinin yatırımına başlanması ve enerji piyasasının düzenlenmesi konularının hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Mesajda, yeni yılın ülkeye ve dünyaya barış, huzur ve istikrar getirmesi temenni edilerek, ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilen sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve vatandaşların hak ettiği refah seviyesine ulaşabilmeleri için gereken reformların yapılmasının, 2017 yılında da takipçisi ve savunucusu olunacağı belirtildi.