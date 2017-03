Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin organize ettiği, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun sponsorluğunda ve Spor Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 2017 Off Road Şampiyonası ilk yarışı Alagadi’de yapıldı.

