2017'nin ülkeler arası özgürlük raporu yayınlandı!

Merkezi ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan ve demokrasi, siyasi özgürlükler ve insan hakları konularında çalışmalar yürüten Freedom House, "Dünyada Özgürlük 2017" raporunu yayınladı.

Detay Kıbrıs

KKTC ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de bulunduğu raporda, Türkiye, "bir yıl içinde özgürlüklerin en fazla kötüye gittiği ülke" olarak yer aldı.

Raporda yayınlanan bilgilerde puanlama sistemi kullanılıyor. Buna göre KKTC, 100 üzerinden 80 alarak, “özgür ülke” başlığı altına girmeyi başardı.

KKTC’nin özgürlük notu geçtiğimiz yıl 100 üzerinden 79 olarak kayıtlara geçmişti.

Avrupa’nın bölünen adası Kıbrıs’ta, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özgürlük puanı ise 100 üzerinden 94 olarak hesaplandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti geçtiğimiz yıl yine 94 alarak mevcut “özgürlük” konumunu korudu.

Türkiye’de ise durum biraz ciddi.

100 üzerinden 38 alarak "bir yıl içinde özgürlüklerin en fazla kötüye gittiği ülke" ünvanını alan Türkiye, geçtiğimiz yıl “kısmen özgür” olarak anılmış ve puanı 100 üzerinden 53 olarak kayıtlara geçmişti.