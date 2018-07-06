2018 Dünya Kupası, Rusya hakkında çoğu klişeyi yıktı

Kremlin'de futbolun efsaneleriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Rusya hakkındaki birçok klişeyi yıktığını söyledi.

Putin, Kremlin'de FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Jorge Campos, Lothar Matthaus, Marco van Basten, Peter Schmeichel ve Rio Ferdinand gibi futbolun efsane isimleriyle bir araya geldi.

Görüşme sırasında Rusya'da devam eden Dünya Kupası hakkındaki görüşlerini paylaşan Putin, turnuvanın Rusya hakkındaki birçok klişenin yıkılmasını sağladığını belirtti.

'İNSANLAR RUSYA'NIN MİSAFİRPERVER OLDUĞUNU GÖRDÜ'

Putin, "Sosyal medyalarda bireysel olarak çalışan sözde 'halk gazetecileri', Rusya hakkındaki birçok klişenin yıkılmasını sağladı. İnsanlar, Rusya'nın misafirperver bir ülke olduğunu ve ülkemize gelenlere iyi davranıldığını gördüler" dedi.

Bu atmosferin büyük oranda Rus futbolseverler tarafından yaratıldığını kaydeden Putin, "Dünyanın birçok ülkesinde taraftarlar farklı davranıyor, bu konuda yorum yapmayacağım ancak Rus taraftarlar, Rusya'ya ülkelerini desteklemeye gelenleri dost ve büyük futbol ailesinin fertleri olarak görüyor" diye konuştu.'RUSYA'YA GELENLERİN

ÜLKEMİZİ YENİDEN ZİYARET EDECEĞİNDEN EMİNİM'

Putin, turnuva için Rusya'ya gelenlerin büyük çoğunluğunun iyi duygu ve anılarla ayrılacağından ve Rusya'ya birçok kez daha ziyaret edeceğinden emin olduğunu da vurguladı.

'DÜNYA KUPASI'NDA BİRÇOK SÜRPRİZ YAŞANIYOR'

Rus lider, 2018 Dünya Kupası'nın iyi geçtiğini ve birçok sürprize sahne olduğunu kaydetti. Putin'e göre, futbolun güzelliği de bundan kaynaklanıyor.

INFANTINO: RUSYA YENİ BİR İMAJA SAHİP

Gianni Infantino da, Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da halkın ve polislerin güleryüzlü olduğunu anlattı.

Infantino, "Polis, kendilerine bir şeyler sorulduğunda son derece arkadaşça davranıyor. Bu harika. Rusya, tam olarak budur. Bu, Rusya'nın yeni imajı" diye konuştu.