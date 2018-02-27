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2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine yarın başlanıyor

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2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine yarın başlanıyor
2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine yarın başlanıyor

KKTC’nin 2018 bütçesinin Meclis komitesindeki görüşmeleri yarın başlıyor.
Bakanlar Kurulu’nun 5 milyar 815 milyon TL olarak onayladığı 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde hızlandırılmış bir programla 4 günde görüşülecek ve 12 Mart’tan itibaren de Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde olacak. 
Bütçenin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinin 8 gün sürmesi planlanıyor.

2018 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISININ KOMİTEDE GÖRÜŞÜLME PROGRAMI
2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeleri yarın saat 10.00’da Komite Başkanı Fikri Toros’un konuşmasıyla başlayacak.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bütçeyle ilgili sunuş konuşmasının ardından milletvekilleri tasarının geneli üzerindeki görüşlerini ifade edecek.
Komitede ilk gün ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek.
1 Mart Perşembe günü Sayıştay Başkanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.
Komitedeki bütçe görüşmelerinin üçüncü günü olan 2 Mart Cuma günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Mahkemeler bütçeleri görüşülecek.
Komitede son gün olan 5 Mart Pazartesi ise Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi görüşülerek bütçenin bütünü oylanacak.
2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesiyle ilgili program daha sonra açıklanacak.

KOMİTEDE KİMLER VAR?
7 Ocak erken genel seçiminin ardından Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan düzenlemelerle Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde CTP Girne Milletvekili Fikri Toros Başkan, UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar Başkan Vekili olarak görev yaparken komite üyeleri de UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP İskele Milletvekili Mesut Genç, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’dan oluşuyor.
Erken genel seçim nedeniyle aksayan bütçe görüşmeleri Meclis Başkanlığı’nın girişimiyle hızlandırıldı. 

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