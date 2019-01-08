2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri; listede KKTC'de var

2018 Mutluluk Raporu, ülkelerde kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardım, özgürlük, güven ve refah gibi altı maddenin puanlamasına göre hazırlanıyor.

2018 Mutluluk Raporu, ülkelerde kişi başına düşen gayri safi milli hasıla, ortalama yaşam süresi, sosyal yardım, özgürlük, güven ve refah gibi altı maddenin puanlamasına göre hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı uzmanları tarafından yapılan çalışma, halka sosyal destek, kişisel özgürlükler, devlet içi yolsuzlukla ilgili sorular sorarak verileri elde ediyor. Bu yıl ilk kez göçün mutluluk üzerinde etkisinin de araştırıldığı raporda, göçmenlerin mutluluk seviyesinin ev sahibi halk ile aynı olduğu vurgulandı.

Listeye göre en mutsuz ülkeler ise, Yemen, Tanzanya, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burundi.

10- AVUSTRALYA

9- İSVEÇ

8- YENİ ZELANDA

7- KANADA

6- HOLLANDA

5- İSVİÇRE

4- İZLANDA

3- DANIMARKA

2- NORVEÇ

1- FİNLANDİYA

2017'de geçen yıla göre 9 basamak yükselerek 69. sıraya yükselen Türkiye, 2018'de 5 sıra geriledi ve 74. sırada yer aldı.KKTC ise 58. sırada yer aldı.