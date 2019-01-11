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2018 okyanuslar için en sıcak yıl oldu

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Çin ve ABD’den bilim insanlarının yaptığı araştırma, 2018’in denizlerin en sıcak yılı olduğunu belirlerken okyanusların tahmin edilenden daha da hızlı ısındığını ortaya çıkardı.
2018 okyanuslar için en sıcak yıl oldu

Çin ve ABD’den bilim insanlarının yaptığı araştırma, 2018’in denizlerin en sıcak yılı olduğunu belirlerken okyanusların tahmin edilenden daha da hızlı ısındığını ortaya çıkardı.

Science dergisindeki yayınlanan araştırma denizin 2 kilometre derinliğinde yapıldı.

Uluslararası bir çalışmayla 2000 yılından beri okyanuslara bırakılan 3 bin 900 araştırma dubasından alınan veriler de ısınmanın 1971 yılından bu yana daha fazla arttığını gösteriyor.

Bilimsel makalenin yazarları “Küresel ısınma gerçekleşti. Ve şimdiden önemli sonuçları görülüyor” ifadelerini kullandı.

İklim bilimcilerin büyük çoğunluğu, insanlarca üretilen sera gazı salımlarının atmosferi ısıttığını ve bu ısının büyük bölümünün denizlere çekildiğini kabul ediyorlar. Bu nedenle balıklar da daha serin sulara kaçıyor.

Isınmayı sınırlamak amacıyla yapılmış olan 2015 Paris Anlaşması’na katılan 200’e yakın ülke var. Ancak ABD’de fosil yakıt üretimini desteklemek isteyen başkan Donald Trump, 2020 yılında ülkesini anlaşmadan tamamen çıkaracak.

Araştırmanın baş yazarı ve Çin Bilimler Akademisi’nin Atmosfer Fiziği Enstitüsü uzmanların Lijing Cheng, gelecek hafta kamuoyuna açıklanacak olan araştırma verilerinin, ‘2018 yılının, 2017 yılını geride bırakarak yeryüzündeki okyanusların en sıcak yılı olduğunu’ gösterdiğini söyledi.

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından gerçekleştirilen başka bir araştırma sonucu da hafta başında açıklandı. Araştırma, 2018 yılının küresel kara ısısı bakımından 19’uncu yüzyıldan bu yana gelen kayıtlara göre dördüncü en sıcak yıl olduğunu gösterdi.

Okyanustaki ısınma resiflere zarar

Bilim insanları, denizlerdeki artan ısınmanın, okyanuslardaki oksijeni azaltabildiğini, balıklar için yuva görevi gören mercan resiflerine zarar verdiğini söylüyor. Isınmış denizlerin yaydığı yüksek nem de daha büyük fırtınaların doğmasına yol açıyor.

Eriyen buzulların etkisiyle daha fazla ısınan deniz sularının seviyesi, Güney Kutbu ve Grönland kıyılarında yükseliyor.

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