2018 yılına göre Kuzey Kıbrıs'ta otellerde doluluk oranı arttı

KITOB’ un; otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Temmuz 2019 ayına ilişkin dolulukları aşağıdaki şekildedir:



1)5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Temmuz 2019 ayında %73 oranında olmuştur. Buna göre;

a)Geçen Haziran 2019 ayına göre %11 oranında bir artış gerçekleşirken,

b)Geçen Temmuz 2018 yılına göre %8 oranında bir yükseliş olmuştur.

2) Küçük otellerin Temmuz 2019 ayında doluluk oranı %47 olmuştur. Buna göre;

a)Geçen Haziran 2019 ayına göre %6 oranında bir artış yaşanırken,

b)Geçen Temmuz 2018 yılına göre %4 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.

3)Tüm Otellerin Temmuz 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise %60 olmuştur.

a)Geçen Haziran 2019 ayına göre %8 oranında bir yükseliş olurken,

b)Geçen Temmuz 2018 yılına göre %7 oranında bir artış gerçekleşmiştir.