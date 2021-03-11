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2018 yılı'nda Güzelyurt'ta uyuşturucudan yakalanmıştı...8 ay hapis cezasına çarptırıldı

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2018 yılı'nda Güzelyurt'ta uyuşturucudan yakalanmıştı...8 ay hapis cezasına çarptırıldı
2018 yılı'nda Güzelyurt'ta uyuşturucudan yakalanmıştı...8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Güzelyurt’ta 2018 yılı içerisinde  563 miligram ağırlığında Eorin türü uyuşturucu madde, tedavi amacıyla kullanılan 59 adet Buprenorphine türü uyuşturucu hap ve 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde almak ve tasarruf etmek suçları nedeniyle tutuklanan sanık Metin Kuşçu, aleyhindeki dava dün karara bağlandı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

   Nüvit Gazi’nin başkanlığında Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davanın kararını Kıdemli Yargıç Şerife Katip açıkladı. Katip, sanığın geçmiş dönemlerde de işlediği benzer suçlardan oluşan sabıkasının söz konusu olduğunu belirterek, uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmek için tedavi görerek bir savaş verdiğinin rapor şeklinde sunulduğunu kaydetti. Uyuşturucunun ülkemizde yaygınlık gösterdiğine vurgu yapan Katip, karar verilirken kamu yararını sağlamak ve sanığı topluma kazandırmak ilkelerinin göz önünde bulundurulduğunu dile getirdi. Bahse konu olan uyuşturucu maddelerin miktarının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Katip, uyuşturucu suçlarının önüne geçilebilmesi için caydırıcılık ve kamu yararının düşünülerek ceza verilmesi gerektiğini anlattı. Katip, adaletin erken tecelli etmesine ve polise yardımcı olduğu üzerinde de durarak, sanığın 8 ay hapis cezasına çarptırıldığına karar verildiğini açıkladı.

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