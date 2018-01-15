2018/19 akademik yılı için AB Bursları

“2018/19 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Bursları Programı” başlatılıyor

Avrupa Komisyonu, AB Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse edilen “2018/19 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Bursları Programını” başlatacağını duyurdu.

Bu yılki AB Burs Programı ile takriben 140 Kıbrıslı Türk'e burs olanağı sağlanacaktır. 2007 yılından itibaren AB Burslarından 1,050'ye yakın birey faydalanmıştır. Bu yılki burs programı, lisans ve yüksek lisans çalışmaları, kısa dönemli programlar (yabancı dil kursları da dahil) ve AB Üye Devletleri'nde staj programlarını kapsamaktadır. 2018/19 dönemi için yapılan çağrıda öncelikli alanlar listesi de yer almaktadır. Bu alanlarda başvuru yapacak olan başvuru sahipleri değerlendirme sırasında ekstra puan kazanacaktır.



AB Burs Programı, tamamen Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından yürütülmektedir.

İlgilenen tüm bireylerin, AB Bursları web sitesinden (www.abburs.eu) başvurularını yapmaları önemle rica olunur.

Başvurular SADECE www.abburs.eu web sitesinden yapılabilir. Son Başvuru tarihi: 15 Mart 2018, Kıbrıs saati ile 23:59



31 Ocak 2018 tarihinde Lefkoşa, Merit Otel'de 16:30 – 18:30 saatleri arasında Avrupa Birliği adına British Council tarafından bir Açılış Etkinliği düzenlenecektir.



Daha fazla bilgi için, www.abburs.eu adresini ziyaret ediniz.



İletişim ve Bilgi: euscholarships@abburs.eu