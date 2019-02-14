2018’de cari açık 27,63 milyar dolar

Merkez Bankası verilerine göre Aralık ayında cari açık, bir önceki yılın aynı ayına gore 6,3 milyar dolar azalarak 1,4 milyar dolara indi.

Merkez Bankası verilerine göre Aralık ayında cari açık, bir önceki yılın aynı ayına gore 6,3 milyar dolar azalarak 1,4 milyar dolara indi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın Aralık ayında 2.45 milyar dolar açık vermişken, 2018 Aralık ayında 2.5 milyon dolar fazla verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretimi Aralık ayında yıllık bazda yüzde 9,8 düştü. İmalat sanayi üretimindeki yıllık düşüş yüzde 10,8 oldu.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 8,29, bir önceki yılın aynı ayına gore yüzde 23,5 arttı.