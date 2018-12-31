2018’de İrlanda pasaportuna başvuran İngiliz sayısı yüzde 22 arttı

Bu sonuçla Brexit referandumunun düzenlendiği 2016’dan bu yana, İrlanda pasaportuna başvuran ve Avrupa Birliği haklarını kaybetmek istemeyen İngiliz vatandaşlarının sayısında 2 kattan daha fazla artış görüldü.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı’nın pazartesi günü paylaştığı son veriler İngiltere’den İrlanda pasaportuna son 3 senede başvuranların sayısında istikrarlı bir artış olduğunu gösteriyor. Başvuru yapan İngilizlerin sayısı 2017’de 81 bini geçerken, bu rakam 2016 sonu itibariyle 46 bin civarında gerçekleşti.

Bunun yanında 2018 Aralık ayı itibariyle İngiliz pasaportuna sahip Kuzey İrlanda doğumlu vatandaşların, İrlanda pasaportuna kayıt yaptırma oranlarıysa yüzde 2 oranında arttı. Birleşik Krallık’ta Kuzey İrlanda doğumlu olan vatandaşların, hem İngiliz hem de Kuzey İrlanda pasaportuna sahip olma hakları bulunuyor.

2015’İN İLK 6 AYINDA BAŞVURU SAYISI 2000’İN ALTINDA

Brexit öncesi 2015’in ilk 6 ayında Birleşik Krallık’tan İrlanda pasaportu almak için yapılan başvuruların sayısı sadece bin 518 olarak gerçekleşmiş, ancak bu rakam Brexit sürecinin başlamasıyla katlanarak artmıştı. İrlanda Dışişleri Bakanı Charlie Flanagan, aşırı ilgiden dolayı İngiliz vatandaşlarına sakin olma uyarısında bulunmuş ve pasaport dairesine 200’den fazla geçici görevlendirme yaptıklarını açıklamıştı.

İRLANDA ASILLI 6 MİLYON İNGİLİZ

İrlanda veya Kuzey İrlanda’da doğan ya da İrlandalı ebeveyni ya da büyükannesi ve büyükbabası olanlar İrlanda pasaportuna başvurabiliyor. Birleşik Krallık’ta bu kişilerin sayısının yaklaşık 6 milyon olduğu tahmin ediliyor.