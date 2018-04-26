2018’in ilk 3 ayında 104 yangın meydana geldiği açıklandı

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ülkede 2017 yılında ise 728 yangın olayı yaşandığı hatırlatılarak “Can ve mal güvenliğimizi tehdit eden, ülkemizi ve vatandaşlarımızı maddi ve manevi kayıplara uğratan, yangın olaylarının temel nedenleri arasında, dikkatsizlik, ihmal ve yangına karşı gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması yer almaktadır” ifadesine yer verildi.



Açıklamada, alınabilecek önlemlere de yer verilerek, vatandaşlardan gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.



Önlemler şöyle hatırlatıldı:



“İZİNSİZ VE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMADAN ATEŞ YAKMAYINIZ”



“İzinsiz ve gerekli önlemleri almadan ateş yakmayınız. Ev ve iş yerlerimizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz. Temizlik için ateş yakmayınız.

Çocuklarınızın, kibrit, çakmak veya kıvılcım çıkartan gereçlerle oyun oynamalarına müsaade etmeyiniz. Açık yerler ve özellikle ormanlık alanlarda, arazilerde ve yollarda içtiğiniz sigarayı çevreye atmayınız.

Şişe ve cam parçaları güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığını ve yangınlara neden olabildiğini unutmayınız.

Ateşli pikniğin yasaklandığı alanlarda ateş yakmayınız. Ateşli piknik yapılması durumunda, sadece özel olarak hazırlanmış ocak ve mangallarda ateş yakınız ve ateşin tam olarak söndüğünden emin olmadan bölgeden ayrılmayınız.



“ELEKTRİK PRİZLERİ ÜZERİNDE ÇOKLU FİŞ KULLANIMINDAN KAÇININIZ”



Elektrik prizleri üzerinde çoklu fiş kullanımından kaçınınız. Evinizden ayrılacağınızda veya evde uyurken çamaşır-bulaşık makinesi, ütü, soba, vantilatör gibi elektrikli cihazlarınızı çalışmadığından emin olunuz.

Elektrik kesintisi olması halinde, elektrikli cihazların fişlerini prizden çıkarınız. Arızalı olan elektrikli cihazlarını kullanmamaya özen gösteriniz.



Gaz ocakları ve gazla çalışan cihazların tüp bağlantı hortumlarının uçlarını mutlaka kelepçe ile sabitleştiriniz. Hortumları yılda bir kaç kez sabun köpüğü kullanarak sızdırmazlık testine tabi tutarak kontrol ediniz. Kaçağı olanları veya yıprananları değiştiriniz. Gaz ocağını faal durumda bırakıp evinizden ayrılmayınız.

Ev veya iş yerinizde gaz kokusu hissettiğinizde, herhangi bir patlamaya veya yangına sebebiyet vermemek için elektrik düğmelerini, ateş veya kıvılcım çıkarabilecek herhangi bir maddeyi/cihazı kullanmayınız. Böyle bir durumla karşılaşmanız durumunda kapı ve pencereleri açarak ortamı iyice havalandırınız.



“ARIZALI ARAÇLARLA SEYAHAT ETMEYİNİZ”

Kullandığınız motorlu araçların elektrik sistemlerini, yakıt tanklarını ve borularını kaçağa karşı kontrol ettiriniz. Arızalı araçlarla seyahat etmeyiniz.

Kullandığınız tarımsal araçların kontrolünü yapınız. Özellikle hasat dönemlerinde araçlarının elektrik kaçağı olan veya egzozu delik-çürük olan araçları kullanmanız durumunda atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceğini göz önünde bulundurunuz.

Tamir veya imal işlerinde kullanılan elektrik kaynağı veya spiral gibi kıvılcım saçan aletleri kullanmadan önce bölgede olası yangına karşı gerekli önlemleri mutlaka alınız.

Elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi veya birbirine temas eden elektrik hatlarının tamiri için gecikmeden yetkililere bilgi veriniz.



“YANGINA SEBEP OLABİLECEK, İHMAL, TEDBİRSİZLİK VE DİKKATSİZLİKLERDEN KAÇININIZ”

Çıkabilecek yangılara karşı ilk müdahalede bulunmak amacı ile eviniz-işyerinizde bakımı ve kontrolü düzenli yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır.

Yangına sebep olabilecek, ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizliklerden kaçınınız. Yangın belirtisi gördüğünüzde hemen 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat veya 177 Orman Yangın Acil telefon hatlarından durumu ilgililere bildiriniz. Yangın söndürme çalışmalarına katılarak veya yardımcı olarak katkı sağlamanın bir vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğunu saygı ile hatırlatırız.”