2019 Ali Nesim Edebiyat Ödülü’nün sahipleri belirlendi

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur’un açıklamasına göre, ödüller ve ödül alacak isimler şöyle:
“Araştırmacı-Yazar Servet Sami Dedeçay, Vefa Ödülü. Yazar-Öykücü-Araştırmacı Bener Hakkı Hakeri, Onur Ödülü. Mehmet Ertuğ, Kültürel Değerlerimizi Koruma Ödülü. Araştırmacı Yazar Ulvi Keser, Araştırma Ödülü. Yazar Özben Aksoy, Öykü Roman Ödülü. Emine Hazım Remzi (Engin Gönül-Otan), Şiir Ödülü.”
Ayrıca Birliğin çevirilerini hiçbir karşılık beklemeden yapan Fahri-İbrahim Tunalıer’e de teşekkür plaketi verilecek.
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ödül töreni 13 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00’da Hidden Garden’da gerçekleştirilecek.
Ödül töreninde araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın Bener Hakkı Hakeri’yle ilgili yazdığı Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Yayını, “Bener Hakkı Hakeri ile Öyküsel-Tarihsel-Yazınsal Yolculuk" başlıklı kitabın tanıtımı da yapılacak.
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