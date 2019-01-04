2019 dolar kuru hedefi 7.5 TL mi? Mahfi Eğilmez cevap verdi

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’in Altınbaş Üniversitesi’nde katıldığı bir konferansta 2019 yılı için dolar kuru için 7.5 TL olacağını iddia etmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Döviz kurunda bugün yaşanan yükselişin ardından Eğilmez'in günler öncesi yaptığı konuşma bir kez daha gündeme geldi.

Eğilmez'e ait olduğu iddia edilen bu görüş kısa sürede onlarca medya kuruluşunda yer aldı. Aynı haberde Eğilmez'in bir başka sunumunda IMF'in de dolar kuru için 10.21 TL'lik bir hedef gösterdiği iddia edilince döviz kuruyla ilgili tartışmalar bir kez daha alevlendi.

Peki Mahfi Eğilmez gerçekten böyle bir tahminde bulundu mu? Altınbaş Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan konferansta Eğilmez'in söylenenin aksine dolar kuruyla ilgili herhangi bir tahminde bulunmadığı hatta böyle bir tahminde bulunmanın doğru olmayacağını söylediği görülüyor.

Sosyal medyada dolaşan bir başka sunum ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ait. Eğilmez'in sunumunda 2019'a ait üç ayrı tahmin tablosu yer alıyon. Bunlardan en sağdaki ME kısaltması ise Mahfi Eğilmez'i temsil ediyor.

Her iki sunumla ilgili Eğilmez'den açıklama geldi. Eğilmez, Twitter’dan 1 Ocak 2019’da yaptığı açıklamada tablodaki değerlerin “bunları sakın ciddiye almayın” şeklinde ironi amaçlı verildiğini ifade etti. Aynı gün yaptığı başka bir paylaşımda da kendisinin 2 yıldır kur tahmininde bulunmadığını hatırlattı.Twitter'dan yaptığı bu açıklamanın ardından Eğilmez, kişisel web sitesinde konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. “Dolar Tahmini ve Vergi İndirimleri” başlıklı yazıda sunumlarla dolar kuru üzerindeki tartışmaların anlamsızlığına vurgu yapıldığını kaydetti. Eğilmez'in konuyla ilgili yazısından bir bölüm şöyle:

“Son birkaç aydır kur tahmini soruları o kadar arttı ki konuşma yapmak üzere davet edildiğim konferanslarda sunum dosyama böyle bir ortamda bir yıllık bir dönemi kapsayacak biçimde kur tahmini ve hatta ona bağlı diğer tahminleri yapmanın ne kadar anlamsız olduğunu göstermek için bir slayt eklemeye başladım. Sıra o slayta geldiğinde genellikle “bu tahminleri ciddiye almayın, çünkü böyle bir ortamda bir yıl sonrası için kur tahmini hatta tahmin yapmak anlamsızdır” diyor ve böylece de konferans sonunda sorulması muhtemel olan “kur tahmininiz nedir” sorusundan kurtulmuş oluyordum.”