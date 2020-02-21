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2019 en sıcak 4. yıl olarak kayıtlara geçti

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Türkiye'de 2019, 'aşırı hava olayları'nın en fazla görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçti.
2019 en sıcak 4. yıl olarak kayıtlara geçti

Türkiye'de 2019, 'aşırı hava olayları'nın en fazla görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçti.

2019'da meydana gelen toplam 935 ekstrem (aşırı) hava olayının yüzde 36'sı şiddetli yağış- sel, yüzde 27'si ise fırtına oldu. Bu hava olaylarını dolu, yıldırım, yoğun kar, heyelan, çığ, orman yangını ve kum fırtınası izledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma Dairesi Başkanlığı'nca '2019 Yılı İklim Değerlendirmesi' raporunda "2019 yılı 1971'den bu yana en sıcak 4'üncü yıl olarak kayıtlara geçti. Yağışlar açısından uzun yıllarda ortalama değerlerin yaklaşık yüzde 1,9 üzerine çıkılmıştır" tespiti yer aldı.

Türkiye'de 2019 yılı ortalama sıcaklığın 14,7 derece olduğu belirtilen raporda, bu değerin 1971- 2010 normalinden (13,5 derece) daha yüksek ve 1971'den bu yana 2010, 2018 ve 2014'ten sonraki en sıcak 4'üncü yıl olduğu açıklandı. Türkiye'de, Karabük ve Bitlis dışında kalan büyük bölümde sıcaklıkların normallerin üzerinde ve sıcaklık anomalilerinin 2 derece üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.Türkiye'de 2019 yılında en düşük sıcaklık -28,1 derece ile ocak ayında Yüksekova'da, en yüksek sıcaklık ise 46,8 derece ile ağustos ayında Cizre'de ölçüldü.Türkiye'de 2019 yılı alansal ortalama yıllık yağışı 585,1 mm olarak gerçekleşti. Bu değer 1981-2010 normalinin (574 mm) yüzde 1,9 üzerinde oldu. Alansal olarak 2019 yağışları güneyde normallerinin üzerinde, kuzeyde ise normallerinin altında gerçekleşti. Rize, Artvin, Ordu, Zonguldak, Muğla, Antalya, Adana ve Osmaniye'de günlük maksimum yağışlar 100 mm'yi geçti.

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