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2019 Model Renault Clio, Euro NCAP Testlerinde 5 Yıldız Almayı Başardı (Video)

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Bu yıl içerisinde Türkiye yollarında da görmeye başlayacağımız 2019 Renault Clio, Euro NCAP testlerinde görüntülendi.
2019 Model Renault Clio, Euro NCAP Testlerinde 5 Yıldız Almayı Başardı (Video)

 Farklı senaryoların gerçekleştirildiği kaza testlerinde başarılı olan Renault Clio, 5 yıldız almayı başardı.

İngiltere merkezli Euro NCAP, piyasadaki otomobillerin bir kaza anında ne kadar güvenilir olduğunu belirlemek için araçlara bazı kaza testleri uyguluyor. Kurumun yapmış olduğu testler kimi zaman otomobil şirketleri için bir reklam malzemesi olabiliyor. Euro NCAP, bu kez de Renault Clio'nun 2019 modelini kaza testlerine soktu. Yapılan testlerden başarıyla çıkan Clio, Euro NCAP'te 5 yıldız alan araçlardan birisi olmaya hak kazandı.

Test sonuçlarından önce aracın özelliklerine bakmak gerekirse, 6 hava yastığı bulunan Clio, otomatik olarak ayarlanan led farlara sahip. Bununla birlikte Clio'nun acil durum freni, arka koltuklar da dahil olmak üzere emniyet kemeri uyarıcısı, hız sabitleyici, şerit takip yardımı ve trafik levhası tanıyıcı kamerası gibi zengin bir donanımı bulunuyor.

Yapılan testlere gelecek olursak; yetişkin yolcularının güvenliği konusunda yüzde 96, çocukların güvenliğinde yüzde 89 ve güvenlik yardımcılarında da yüzde 75 oranında başarılı olan Clio'nun, güvenlik konusunda kendisini ispatladığını söylemek mümkün görünüyor. 

2019 model Renault Clio'nun bu başarısının altında yatan sebep ise elbette sadece güvenlik donanımı değil. Bu araç bir 'ortak platform ürünü'. "Bu ne demek oluyor?" diye soracak olursanız 2019 model Renault Clio, Mitsubishi, Nissan ve Renault tarafından kurulan ittifakının ürünü. Bu ittifak, farklı modellerin geliştirilebilmesi için ortak bir modüler tasarıma sahip olması anlamına geliyor. Otomobil üreticilerinin geleceğe dönük olan yatırımlarından bir tanesi olan bu ittifak sayesinde, yeni teknolojilerin araçlarda ortak olarak kullanılması sağlanıyor. Hatta bu konuda o kadar iddialılar ki şirketler, 2022 yılına kadar 4.6 milyon aracın bu ittifak kapsamında üretilip, on beş fabrikanın da kurulmasını düşünüyorlar.

Önümüzdeki aylarda Türkiye piyasasında da yerini alacak olan 2019 model Clio'lar için yapılan Euro NCAP testleri YouTube üzerinden de paylaşıldı. Yapılan çarpışma testlerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

 

 

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