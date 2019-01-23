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2019 Oscar adayları: Öldürülen oğlunu anlatan film ödüle aday oldu, anne tepki gösterdi: Tiksiniyorum

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İngiltere'de 1993 yılında 2 yaşındaki James Bulger'ı kaçırıp işkence yaparak öldüren 2 çocuk katilin hikayesini anlatan "Detainment" (Alıkoyma), En İyi Kısa Film dalında Oscar'a aday gösterildi.
2019 Oscar adayları: Öldürülen oğlunu anlatan film ödüle aday oldu, anne tepki gösterdi: Tiksiniyorum

Bulger'ın annesi Denise Fergus, kararın kendisini "tiksindirdiğini" söyledi.

Denise Fergus Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sözde filmin çekilmesinin ve şimdi Oscar'a aday gösterilmesinin beni ne kadar üzdüğünü ve tiksindirdiğini kelimelerle ifade edemem" dedi.

@Denise_fergus tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

Denise Fergus@Denise_fergus

 

@Denise_fergus tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu

Filmde, orijinal resmi belgeler üzerinden, Bulger'ın öldürülmesi ve polisin iki çocuk katili sorgulması anlatılıyor.

İrlandalı yönetmen Vincent Lambe daha önce Denise Fergus'tan özür diledi.

James BulgerTelif hakkıPA Image caption2 yaşındaki James Bulger, 1993'te kaçırılıp öldürülmüştü

90 binden fazla kişi imza vermişti

Fergus daha önce "Detainment"ın Oscar'a aday gösterilmemesi için Akademi'ye çağrıda bulundu.

Salı günü Oscar ödülleri açıklanmadan önce, aynı talebi içeren dilekçeye 90 binden fazla kişi imza verdi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla "Detainment" ekibi dahil Oscar adayı tüm İrlanda vatandaşlarını tebrik etti.

 

 

10 yaşındaki Robert Thompson ve Jon Venables, James Bulger'ı Bootle kentindeki bir alışveriş merkezinden kaçırmışlardı.

Bulger'ı işkence yaparak öldürmeleri sonrası yargılanan ve suçlu bulunan Thompson ve Venables, 1993'te hapse atılmış, 2001'de ise serbest bırakılmışlardı.

Vincent Lambe, Fergus'u filmle ilgili olarak çok daha önceden haberdar etmesi gerektiğini, filminin ona "üzüntü verebileceğini" söyledi.

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