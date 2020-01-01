Yelkenli / LightSail projesi sivil toplum kuruluşu The Planetary Society tarafından gelştirildi. Amacı, Dünya'nın alçak yörüngesinde seyahat edilebileceğini göstermek. Güneş yelkenleri (foton yelkeni) uzay araçlarının geliştirilmesi için uzun yıllardır düşünülen bir yöntem. Yelkenler, Güneş ışığını kullanıp aynalı yüzeye basınç yapıyor. Bu da teoride, itici bir güç yaratıyor. Bu güç de bir yelkenin rüzgarla kabarması etkisi yaratıyor. LightSail 2, 25 Haziran 2019'da duyuruldu. Bu görüntü de LightSail yelkenlisinin 23 Temmuz'da konuşlandırılmasından sonra çekildi.

Uzay bilimine ilişkin 2020 yılı yeniliklerin, keşiflerin yaşanabileceği bir yıl olacak. Ama geçtiğimiz 2019 yılı da Güneş Sistemi'nden yeryüzüne çok güzel görüntülerin yansıdığı bir yıl oldu.