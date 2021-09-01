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2019/2020 Bölgeler Terfi müsabakalarında hakemlerin maaşları ödenmedi!

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2019/2020 Bölgeler Terfi müsabakalarında hakemlerin maaşları ödenmedi!
2019/2020 Bölgeler Terfi müsabakalarında hakemlerin maaşları ödenmedi!

2019/2020 Bölgeler Terfi müsabakalarında görev alan üyelerimizin 1,5 yıldır alacakları ödenmemiştir. Bahsekonu müsabakalarda görev alan üyelerimiz, tüm özverili çalışmalarının  yanında, müsabakalara giderken yol giderlerini de ceplerinden karşılamışlardır.
Tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen, hakem, gözlemci, saha komseri ve sağlıkçıların hakedişlerinin hala daha ödenmemesi, bizleri derinden üzmüştür.

Bu şartlarda, hiç kimse yeni sezonda oynanması beklenen BTM karşılaşmalarında üyelerimizin görev almasını beklemesin.
Saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

Niyazi Nizam

Dernek Başkanı

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