Dünyanın en büyük arama motoru Google, 2019 yılına ait verileri paylaştı.

Türkiye'de genel arama kategorisinde en çok aranan konu İstanbul seçimleri, en çok aranan kişi ise Ağustos ayında kocası tarafından öldürülen Emine Bulut oldu.

Google paylaştığı verilere göre, revani tarifi de "nasıl yapılır" kategorisinin birinci sırasında yer aldı.

Dünya genelinde en çok aranan ilk beş konu da Hindistan-Güney Afrika kriket maçı, Temmuz ayında henüz 20 yaşındayken hayatını kaybeden ABD'li oyuncu Cameron Boyce, bu yıl 46'ncısı düzenlenen Güney Amerika futbol turnuvası Copa America, Bangladeş ile Hindistan arasındaki kriket maçı ve Apple'ın bu yıl içerisinde çıkardığı telefon modeli iPhone 11 olarak sıralanıyor.

Türkiye'de "genel arama" kategorisinde ilk 10 sırada yer alan konular şunlar: