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2019’da Stg.’nin 11.5 Dolar’ın da 9 TL olacağı ön görülüyor

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Türkiye Ekonomisinin yanısıra KKTC ekonomisini de çok zor durumda bırakan döviz kur artışlarının, 2019 yılında da devam edeceği öne sürülüyor.
2019’da Stg.’nin 11.5 Dolar’ın da 9 TL olacağı ön görülüyor

Elde edilen bilgilerde 2019 Haziran ayı itibarı ile Stg.’nin 11,5 Dolar’ın da 9 TL civarında olacağı ön görülüyor.

Güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, dövizin aşırı yükselmesi sonrasında iş çeviremez duruma geldik. Avrupa ülkeleri ile özellikle İngiltere şirketleri ile iş yapıyoruz. İngiltere’nin hatırı sayılır büyük şirketlerinden LLZ firmasından bize gönderilen mektupta,  döviz ile ilgili kurların 2019 yılında büyük oranda artış görerek şirketlerimiz arasındaki işlemlerin, bu kurlara göre yapılacağı belirtildi. Gelen mektup sonrasında da nasıl ayakta kalacağımızı kara kara düşünmeye başladık dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, gelen yazıda, LLZ firması ile yapacağımız ithalatta, ki buna Türkiye’deki bayiler de dâhildir, Sterlin’in 2019 Haziran ayı itibarı ile 11.5 TL doların da 9 TL üzerinden işlem göreceği bize bildirildi. Stg.’in 11.5 TL üzerinden işlem göreceği bir ithalatta, diğer girdiler ve çok az da olsa kar marjları bunun üzerine bindiğinde o malın nereye tekabül edeceğini düşünmek bile istemiyorum. Pahalılık çok artacağı için şirketimiz ve diğer şirketler sanırım çok zor durumda kalacak ifadesinde bulundu.

Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörlerinden Turkcell’in de, 2019 Haziran ayı itibarı ile dolar kurunu, 9 TL üzerinden hesaplamaya başladığı belirtiliyor diyen ayni kaynak, bu döviz kurları ile işimiz çok zor olacak dedi.  

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