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2019'un ilk ay tutulması (Süper Kanlı Kurt Ay)

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2019'un ilk ay tutulması gerçekleşti. Tutulma, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey Avrupa'da tam olarak izlenirken, Avrupa'nın geri kalanı ve Afrika'da ise parçalı olarak görüldü.
2019'un ilk ay tutulması (Süper Kanlı Kurt Ay)

 

  • 2019'un ilk ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey Avrupa'da tam olarak izlenirken, Avrupa'nın geri kalanı ve Afrika'da ise parçalı olarak görüldü.

  •  

    Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.

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    Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

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    Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

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    Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

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    Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır.

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    Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

  • KURT AYI NEDİR?

    KURT AYI NEDİR?

    Kuzey Yarım küredeki kültürlerde Ocak ayında görünen dolunaya Kurt Ayı adı veriliyor. Nedeni ise bu kültürde yaşayan insanların, geçmişte uzun kış gecelerinde dolunayı izlerken kurt ulumalarını duyması.

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  • KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

    KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

 

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