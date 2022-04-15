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202 Vaka Var

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.135 olup, 202 pozitif vakaya rastlanmıştır”
202 Vaka Var

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.135 olup, 202 pozitif vakaya rastlanmıştır”

108 kişi Lefkoşa, 24 kişi Girne, 55 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt,8  kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

15 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.135

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 202

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.604.400

Toplam Vaka Sayısı: 91.798

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 88.518

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3050

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3014

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 232

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 520

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