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2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatları Ödendi

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2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatlarının Hesap Kapatma Ödemesi, K.T. Kooperatif Merkez Bankası’na gönderilerek, ödemeler gerçekleştirilmiştir.
2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatları Ödendi

2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatlarının Hesap Kapatma Ödemesi, K.T. Kooperatif Merkez Bankası’na gönderilerek, ödemeler gerçekleştirilmiştir.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin ürün hasat döneminde başladığı kuraklık çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmüş olup, Tahıl ve Baklagil Yem Bitkilerinin ekili olduğu alanlarda gözlem, inceleme ve tartımlar yapılmış ve Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileri ile de harmanlanarak 2020-2021 Tahıl Üretim Yılında Kuraklıktan Zarar Gören Köy ve/veya Bölgeler, Bakanlar Kurulu’nun 14.09.2021 tarih ve E.S.(K-1) 1387-2021 sayılı kararı ve Resmi Gazete’nin 21.09.2021 tarih ve 211 sayılı yayını ile ilan edilmişti.

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak şeffaf, çözüm odaklı ve üretici dostu kimliğimiz doğrultusunda, artan üretim girdi maliyetlerini de gözönünde bulundurarak, üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için büyük özveri ile çalışılmış ve ödemeler bugün gerçekleştirilmiştir.

 

Bu bağlamda kuraklıktan zarar gören toplam 61 köy için 1873 üreticiye 302.000 dönüm alan için toplam 30.000.000 TL kuraklık tazminatı ödenmiştir.

 

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