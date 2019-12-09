2020 bütçesi Genel Kurul’da

TOROS: “MALİ DİSİPLİN ELDE EDİLDİĞİ KADAR HARCAMA YAPILMALI”



CTP Milletvekili Fikri Toros, mali disiplin elde edildiği kadar harcama yapılmasının önemine işaret ettiği konuşmasında, macro ekonomik hedeflerin gerçekleşmesi için neler yapılabileceğini aktardı.

Toros, mali bütçe içerisinde yapılan mali ve cari harcamaların önemine değinerek, ekonomik büyüme, istikrar, verimlilik ve sürdürülebilirliğe ulaşmak için neler yapılacağı yönünde önerilerini sundu.

“2020 bütçe yasa tasarısı, istikrar sunmak yerine, sabit ve dar gelirlileri daha da fakirleştirecek öngörülerle karşımızda durmaktadır” diyen Toros, bütçe disiplini için doğru politikalar üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Bütçede, kaynakların dağılımın önemine işaret eden Toros, uygun olan bir yapısal dönüşüm hamlesinin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

KKTC bütçesinin yüzde 80’inin personel giderlerine ayrıldığını ifade eden Toros, dövizdeki dalgalanmaların ekonomik çarkları ve vatandaşların satın alma gücünü düşürdüğünü kaydetti.

2020 mali yılı bütçe yasa tasarısını hazırlayan ve katkı koyan herkese teşekkür eden Toros, yasa tasarısının, sürdürülebilir bir kamu finansmanı dengesi kurabilecek adil gelir dağılımı sunabileceğine inanmadığını dile getirdi.

Toros, 2020 mali yılı bütçe yasa tasarısının ülke genelinde bir fakirleşmeye yol açacağı ve 2020’nin, 2019’a göre daha sıkıntılı bir yıl olacağına inanç belirtti.



ATUN: “EKONOMİDE ÖZELLİKLE SON 2 YILDIR CİDDİ BOZULMA VAR”



UBP Milletvekili Sunat Atun, ülke ekonomisinde özellikle son 2 yıldır ciddi bozulma olduğuna işaret ederek, önemli olanın mali sürdürülebilirliğin sağlanması olduğunu kaydetti.

Geçmişte alınan tedbirlere dikkat çeken Atun, denk bütçenin 2018 yılından sonra bozulduğunu vurguladı.

Sadece bütçe açıkları yönünden değil, altyapı yatırımlarının, ekonomik yatırımlar ve özelleştirme projelerinin durduğunu ifade eden Atun, geçtiğimiz 2 yılda ülke ekonomisinde yaşanan sıkıntılara değindi.

Ekonomik daralmanın sebepleri hakkında bilgiler veren Atun, ekonomik daralmadan bir an önce çıkılması gerektiğini kaydetti.

2020’de bu ekonomik depresyon sürecinden çıkılması için, ekonomik aktivitenin arttırılması, özelleştirilmelerin başlanması, TC ile mali ve işbirliği protokolünün imzalanarak, kaynak artışına gidilmesinin şart olduğuna işaret etti.



ANGOLEMLİ: “ARTAN ARABA SAYISINA KARŞIN, TRAFİK GELİRLERİ ARTMIYOR”



TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, ülke nüfusunun bilinmediğini, buna bağlı olarak kişi başına düşen milli gelirin de bilinmediğini belirterek, bu şartlarda bütçe yapıp, tutturmanın da çok zor olduğuna işaret etti.

Normal ülkelerde bunun böyle olmadığını ifade eden Angolemli, ülkedeki trafik sorununa değindi, ancak artan araba sayısına karşın, ülkede trafik gelirlerinin artmadığına dikkat çekti.

Ülkedeki güvenlik zafiyetine de dikkat çeken Angolemli, “polisin artık görev yapamaz hale geldiğini, artan nüfus sayısına oranla, yeterli polis olmadığını, polis için de artık bu meclisin de bir şey yapamadığını” kaydetti.

Polisin topluma huzur vermesi gerektiğini, ancak polis kendisi huzursuz olursa, topluma huzur veremeyeceğini aktaran Angolemli, bir an önce polis için gerekli düzenlemelerin yapılması ve haklarına ulaşmaları gerektiğini vurguladı.



“VERGİ KAÇIRANLARIN SAYISININ OLDUKÇA FAZLA”



“Ülkede vergi kaçıranların sayısının oldukça fazla olduğunu” ifade eden Angolemli, özel sektörde sendikalaşma olsa, bir işverenin ilgili birimlere yanlış bilgi vermesinin mümkün olamayacağını söyledi.

Nüfus bilinmediği için, sağlık ve okullar konusunda da planlamaların yapılamadığını vurgulayan Angolemli, “Geçici 10. madde durdukça işimiz zor” dedi.