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2020 Bütçesi onaylandı

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 10 günlük bütçe maratonunu bugün tamamladı.
2020 Bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 10 günlük bütçe maratonunu bugün tamamladı.

Bütçe, 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi. 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kuruldaki görüşmeleri 9 Aralık’ta başlayacak ve 20 Aralık’ta tamamlanacak. Genel Kurul’da son olarak 41 milyon 959 bin 300 TL’lik Cumhuriyet Meclisi, 6 milyon 988 bin 700 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu, 4 milyar 160 milyon 616 bin 900 TL’lik Maliye Bakanlığı Bütçeleri ele alındı…

Komite çalışmalarını gelirler bütçesinin görüşüp onaylayarak ve bütününü oylayarak tamamladı. Çalışmalarına Cumhuriyet Meclisi bütçesiyle başlayan komitede ilk sözü alan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis görüntüsünün daha iyi olması için gerekenin yapılması temennisinde bulundu. Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da bütçe komitesine katkı koyan tüm çalışanlara teşekkür ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi…

Cumhuriyet Meclisi’nde yürütülen işleri anımsatan Uluçay, özellikle müşavir durumunda olan kişilerin çalışmasını sağlamak üzere eski parlamenterler odasını düzenlediklerini kaydetti. BRT ile işbirliği içerisinde yayınların kalitesinin artması için HD yayına geçildiğini dile getiren Uluçay, Meclis’in daha iyi hizmet vermesi için gereken işleri takip ederek, yapılmasının sağlanacağını dile getirdi.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun da Meclis’te görev yapanların çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli teknik desteğin verilmesi temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi bütçe yasa tasarısı onaylandı…

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde daha sonra 6 milyon 988 bin 700 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesini görüşüldü…

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral bazı kalemlerde sıkıntı yaşadıklarına işaret ederek, çalışmalarını haftanın her günü devam eden komisyona bazı ödeneklerin yetersiz geldiğini kaydetti. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da bütçedeki aktarmaların artık elektronik ortamda yapılacak olmasından dolayı işlerin hızlanacağını kaydetti. Konuşmaların ardından Kamu Hizmeti Komisyonu bütçe tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Komite, öğleden sonra Maliye Bakanlığı’nın 4 milyar 162 milyon 116 bin 900 TL’lik bütçesini görüştü. Bakanlığın öngörülen bütçesinde bir buçuk milyonluk düşüşe gidildi. Bu miktar Eğitim Bakanlığı’na aktarıldı…

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, maliye politikalarının önemine işaret etti. Sayıştay Başkanı Osman Korahan da AKSA’ya yapılan af konusunun gündemlerinde olduğunu söyledi. Gümrük Dairesi’nden belge beklediklerini söyleyen Korahan, evrakların geciktiğini kaydetti. Korahan, hukuki görüş konusunda da Sayıştay’ın denetlediği kurumlara yol gösterici rolleri olduğunu belirtti. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da tabu haline gelmiş konulara değinildiğini ve iç borcun ödenmesine yönelik adımlar atıldığını söyledi.

Amcaoğlu, gümrüğün kontrol altına alınması gerektiğini, buna yönelik adımların son aşamaya geldiğini ifade etti. Dış kurul tahsilatlarının elektronik ortamda takip edilebilir hale geleceğini dile getiren Amcaoğlu, vergi ve KDV’ler konularında adımlar atılacağını söyledi. Amcaoğlu, otomasyon sağlar mevzuatı çağdaş hale getirebilirlerse mahalli gelirlerde artış yakalanabileceğini ifade etti.

KIB-TEK ile mahsuplaşmanın tamamlanmasının bu hafta Bakanlar Kurulu gündemine geleceğini söyleyen Amcaoğlu, muhalefetten de destek beklediklerini belirtti. Amcaoğlu, Türkiye ile yapılan üç yıllık protokollerin finansman ve know how içeren eylemlerden oluştuğunu kaydetti. Olgun Amcaoğlu, 15 tane otel izninin önceki hükümet döneminde verildiğine işaret ederek, casino üzerinden politika üretilmesini eleştirdi. Konuşmaların ardından Maliye Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Komitede, Gelirler Bütçesi de görüşüldü ardından tasarının madde madde görüşülmesi tamamlandı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü oylandı.

Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 10 günlük bütçe maratonunu tamamlanmış oldu.

Bütçe 8 milyar 824 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi. 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Genel Kuruldaki görüşmeleri 9 Aralık’ta başlayacak ve 20 Aralık’ta tamamlanacak.

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