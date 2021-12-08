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2020 Dünya Göç Raporu Açıklandı

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2020 Dünya Göç Raporu Açıklandı
2020 Dünya Göç Raporu Açıklandı

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM), 2020 Dünya Göç Raporu yayınlandı. Bu rapora göre, Türkiye dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda yer aldı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM), 2020 Dünya Göç Raporu'na göre,26 milyon insan şiddet ve çatışma sebebiyleuluslararası göç gerçekleştirirken, 55 milyon insan ise yaşadığı ülke içinde koronavirüs, afetler, çatışmalar ve şiddet sebebiyle yer değiştirdi veya göç etmek durumunda kaldı.

2020 DÜNYA GÖÇ RAPORU'NA GÖRE;

2020 yılında uluslararası göçmenlerin sayısı seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2 milyon indi.

 

Doğduğu ülke dışında yaşayan kişi sayısı 281 milyona ulaştı. Bu sayı 2019'da 272 milyon, 1990'da ise 128 milyondu.

Doğu Afrika ülkeleri Somali, Etiyopya ve Güney Sudan, "yerinden edilen insan sayısını"en fazla olduğu ülkeler oldu.Etiyopya'da 1,7 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Güney Sudan geçtiğimiz yıl ülkeden kaçmak zorunda kalan 2 milyon kişiyle, Afrika'da en fazla mülteci veren ülke oldu.

2020'de en fazla göç alan kıtalar, tüm göçmenlerin yüzde 61'ini barındıran Avrupa (87 milyon) ve Asya (86 milyon) oldu.

Türkiye ise; dünyada en fazla göç alan 20 ülke arasında 12'inci sırada. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Türkiye'de 6 milyon 5 bin göçmen var ve bu sayı nüfusun yüzde 7.2'sini oluşturuyor.

Dünyanın en büyük ikinci göç koridoru ise Suriye'den savaş ve çatışma nedeniyle yerlerinden edilip Türkiye'ye gelen insanların oluşturduğu rota. IOM, bu koridorun 2020'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli tarafından kullanıldığını belirtiyor.

Suriye dünyada en fazla göç veren ülkeler arasında 5'inci sırada.

Türkiye, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Türkiye'de çoğu Suriyeli 3,6 milyon mülteci yaşıyor.

Türkiye'nin en fazla göç verdiği ülkeler ise sırayla Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve ABD.

Avrupa'da 2020'de en fazla yabancı göçmene ev sahipliği yapan ülke 16 milyon kişi ile Almanya oldu. Almanya'ya en fazla göç veren ülkelerden biri ise; Türkiye.

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