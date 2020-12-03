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2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası Başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun düzenlediği 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası 5 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacak ilk hamlelerle başlıyor.
2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun düzenlediği 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası 5 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacak ilk hamlelerle başlıyor.

Türkiye İş Bankası Ana sponsorluğunda KTÖS, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı ile KTOEÖS katkılarıyla 3 ayak üzerinden 8 tur oynanacak, KKTC’nin bu en üst düzey satranç şampiyonasında 42 satranç sporcusu mücadele edecek.

 

Şampiyona Programı şu şekildedir;

 

AYAKLAR

TARİH

GÜN

SAAT

TUR

YER

 

 

KTÖEOS AYAĞI

 

05.12.2020

 

Cumartesi

14.30 -

15.15

Kayıt Kontrol ve

Teknik Toplantı

 

LEFKOŞA

YAKIN DOĞU KOLEJİ ORTAOKUL KAFETERYASI

15.30

1.Tur

06.12.2020

 

Pazar

 

10.00

2.Tur

16.00

3.Tur

 

ARİF HASAN TAHSİN AYAĞI

12.12.2020

Cumartesi

15.30

4.Tur

 

GAZİMAĞUSA

ÇANAKKALE T.S.K. SELİM TİLKİ LOKALİ

13.12.2020

 

Pazar

 

10.00

5.Tur

16.00

6.Tur

 

 

KTÖS AYAĞI

19.12.2020

Cumartesi

15.30

7.Tur

 

GÜZELYURT

KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ

20.12.2020

 

Pazar

 

10.00

8.Tur

16.00

Eşitlik Bozma

 

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