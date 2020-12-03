2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun düzenlediği 2020 KKTC Genel Satranç Şampiyonası 5 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacak ilk hamlelerle başlıyor.
Türkiye İş Bankası Ana sponsorluğunda KTÖS, Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı ile KTOEÖS katkılarıyla 3 ayak üzerinden 8 tur oynanacak, KKTC’nin bu en üst düzey satranç şampiyonasında 42 satranç sporcusu mücadele edecek.
Şampiyona Programı şu şekildedir;
AYAKLAR
TARİH
GÜN
SAAT
TUR
YER
KTÖEOS AYAĞI
05.12.2020
Cumartesi
14.30 -
15.15
Kayıt Kontrol ve
Teknik Toplantı
LEFKOŞA
YAKIN DOĞU KOLEJİ ORTAOKUL KAFETERYASI
15.30
1.Tur
06.12.2020
Pazar
10.00
2.Tur
16.00
3.Tur
ARİF HASAN TAHSİN AYAĞI
12.12.2020
Cumartesi
15.30
4.Tur
GAZİMAĞUSA
ÇANAKKALE T.S.K. SELİM TİLKİ LOKALİ
13.12.2020
Pazar
10.00
5.Tur
16.00
6.Tur
KTÖS AYAĞI
19.12.2020
Cumartesi
15.30
7.Tur
GÜZELYURT
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ
20.12.2020
Pazar
10.00
8.Tur
16.00
Eşitlik Bozma
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