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2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komitede görüşülmeye başlıyor

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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 8 milyar 814 milyon TL tutarındaki 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başlıyor.
2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı komitede görüşülmeye başlıyor

Komite başkanı, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleştirilecek bütçe yasa tasarısı görüşmeleri  12 Kasım Salı günü saat 10.30’da başlayacak. Görüşmeler 11 gün sürecek ve saat 10.30’da başlayacak.

Açılış konuşmasını Komite Başkanı Sunat Atun’un yapacağı toplantıda, tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun sunuş konuşması ile devam edilecek. Konuşmaların ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanması ve tasarının madde madde görüşülmesine başlanacak.

Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Başkan Sunat Atun, Başkan Vekili Fikri Toros ve üyeler Özdemir Berova, Kutlu Evren, Mesut Genç, Gülşah Sanver Manavoğlu ve Salahi Şahiner’den oluşuyor.

PROGRAM

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin programı şöyle:

“13 Kasım Çarşamba;  Cumhurbaşkanlığı ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesinin görüşülmesi.

14 Kasım Perşembe Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma  Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

19 Kasım Salı Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Sayıştay Başkanlığı bütçesinin görüşülmesi.

20 Kasım Çarşamba İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü Bütçesinin görüşülmesi.

21 Kasım Perşembe Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

22 Kasım Cuma  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

26 Kasım Salı Sağlık Bakanlığı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

27 Kasım Çarşamba Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi.

28 Kasım Perşembe Cumhuriyet Meclisi Bütçesinin görüşülmesi.

29 Kasım Cuma Maliye Bakanlığı ve saat 14.00’de Gelirler Bütçesinin görüşülmesi ile tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanması.”

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