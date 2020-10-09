2020 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2020 Nobel Barış Ödülü, açlığa karşı verdiği mücadele ve çatışma bölgelerinde barış şartlarının sağlanması için çabaları sebebiyle Birleşmiş Milletler'in gıda kurumu Dünya Gıda Programı'na verildi.
Ayrıntılar geliyor...
2020 Nobel Barış Ödülü, açlığa karşı verdiği mücadele ve çatışma bölgelerinde barış şartlarının sağlanması için çabaları sebebiyle Birleşmiş Milletler'in gıda kurumu Dünya Gıda Programı'na verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.